La policía localizó al marido acusado de matar a su mujer en Montemayor gracias a la geolocalización de su móvil

ALBACETE 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

Varios agentes de policía y la Guardia Civil han ofrecido su testimonio este jueves en la Audiencia Provincial de Albacete para dar detalles del operativo que se desplegó ante la muerte en 2022 de una joven de 26 años a manos de su marido en Montemayor, Córdoba, y cómo se procedió a la detención del autor en un pueblo de Cuenca gracias a la geolocalización de su teléfono móvil.

Según han declarado los agentes ante el jurado popular, fueron capaces de localizar al marido fugado a las afueras del pueblo conquense de San Clemente, por lo que movilizaron agentes de la zona a los que dieron fotografías del sospechoso y del vehículo con el que había huído.

"Nos avisaron de que había una persona que podría haber cometido un homicidio en Córdoba y que su teléfono móvil había dado señal en la zona de nuestra demarcación. Estuvimos buscando por la zona donde sabíamos que vivía gente de la misma nacionalidad (rumana) que el acusado", ha explicado uno de los testigos.

Finalmente, los agentes localizaron el coche aparcado en un cortijo alquilado a una familia dedicada a la chatarra, ante lo cuál desplegaron un "operativo de cerramiento" para rodear la vivienda y evitar una posible escapada.

"Fue entonces cuando salió el arrendatario a hablar con nosotros. Le enseñamos la fotografía del sospechoso y nos confirmó que estaba dentro. Entró a hablar con él y el acusado se entregó sin resistencia", ha detallado otro agente. El abogado defensor ha aprovechado la ocasión para hacer énfasis "en la actitud de colaboración" del acusado.

Durante la sesión, otra agente, encargada de recoger el testimonio de familiares, ha asegurado que una de las tías de la víctima tenía conocimiento de que el marido había agredido a su mujer con anterioridad, pero que ésta se negaba a abandonarlo por amor a sus hijos.

La Fiscalía ha señalado este hecho dentro de sus argumentos de tratarse de un caso de violencia de género, y que supondría un agravante, frente al móvil de arrebato que intenta sostener la defensa, la cuál ha solicitado rebajar el crimen a homicidio.

El jurado popular también ha contemplado varios minutos de una grabación de los agentes llegando a la vivienda de Montemayor donde residía la pareja, minutos después de la primera llamada al 112. El marido, según ha reconocido su propia defensa, la dejó abandonada en la entrada de la casa tras asestarle 10 puñaladas en un olivar a las afueras del pueblo y avisó a los demás cohabitantes para que se hicieran cargo de ella. Previamente la pareja había discutido a causa de una infidelidad que había tenido la esposa con su sobrino, menor de edad.

Los demás inquilinos, también de origen rumano, fueron los encargados de llamar a la ambulancia. "Cuando llegamos le tomé el pulso y vi que aún tenía", ha declarado el agente que realizó la grabación. No obstante, y pese a estar rodeada de sus congéneres, ninguno había atendido sus heridas antes de la llegada de las fuerzas de seguridad. Para cuando la ambulancia llegó, la mujer había perdido demasiada sangre, falleciendo horas después en el hospital.

La Fiscalía ha pedido un total de 25 años de cárcel para el acusado, privación de la patria potestad de los dos hijos que tuvo con la víctima y libertad vigilada durante cinco años. Además, también ha pedido una indemnización de 60.000 euros para cada uno de los padres de la fallecida, 100.000 euros para cada uno de los hijos y 28.000 euros para cada una de las hermanas.