La Policía Nacional en Ciudad Real dispondrá de una UPR para mejorar la gestión de incidentes y eventos

CIUDAD REAL 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Ciudad Real contará próximamente con una Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de la Policía Nacional, una unidad especializada que se encarga de reforzar la labor preventiva en las calles, intervenir en alteraciones del orden público y garantizar una respuesta rápida ante incidentes y eventos multitudinarios.

Así lo ha anunciado este miércoles el subdelegado del Gobierno en la provincia, David Broceño, durante el acto institucional celebrado en el pabellón ferial de Ciudad Real con motivo del patrón del Cuerpo, los Santos Ángeles Custodios, que se conmemora cada 2 de octubre.

Broceño ha subrayado que se trata de un "paso decisivo" en materia de seguridad, después de que en los últimos años se hayan reforzado progresivamente las plantillas.

La nueva unidad permitirá reforzar la presencia policial en la provincia y, al mismo tiempo, garantizar una mejor gestión de incidentes y grandes concentraciones de personas, bajo la coordinación de la Comisaría Provincial de Ciudad Real.

Aunque no ha indicado ni número de efectivos que la compondrán ni la fecha para su implantación, el subdelegado ha explicado que la creación de esta UPR se enmarca en el compromiso del Ministerio del Interior con la mejora de los medios y recursos de la Policía Nacional en la provincia.

En este sentido, ha avanzado también nuevas medidas en el ámbito de la expedición de documentación, como la puesta en marcha de Puntos de Actualización de Documentación (PAD) en diferentes municipios, además de la incorporación de un vehículo VIDOC, que permitirá expedir DNI y pasaportes en cualquier punto de Ciudad Real.

Por su parte, el comisario jefe provincial de la Policía Nacional, Alberto Camacho, ha resaltado que este es "el acto institucional más importante de la Policía Nacional", subrayando que los agentes tienen "la gran suerte de ser policías y amar lo que somos".

Ha reivindicado que en una jornada como la de hoy se pone en valor "el gran servicio que la Policía Nacional lleva prestando a lo largo de su historia".

Camacho ha agradecido la lealtad, el buen hacer y el compromiso de los agentes con la sociedad, destacando el carácter de servicio público cercano y eficaz al ciudadano que caracteriza al cuerpo.

En este marco, se han entregado 17 cruces al mérito policial a funcionarios del cuerpo, así como cuatro distinciones a personas ajenas a la institución que también han sido condecoradas por su labor en apoyo a la Policía Nacional.