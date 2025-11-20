La Policía Nacional desmantela dos fábricas clandestinas de tabaco en Talavera y en Mogente (Valencia)

TOLEDO 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y agentes de Policía Nacional han desmantelado dos fábricas clandestinas de tabaco, una de ellas situada en Talavera de la Reina (Toledo) y otra en Valencia, en sendas operaciones en las que han intervenido 15 toneladas de picadura en sus distintas fases de producción, nueve toneladas de hoja de tabaco y 180.000 cajetillas de tabaco falsificado.

Hay 13 personas detenidas a las que se imputan delitos de contrabando, contra la propiedad industrial y de pertenencia a organización criminal, según ha informado el Cuerpo Nacional de Policía en nota de prensa.

La operación se inició el pasado mes de junio, cuando se tuvo información de la existencia en Talavera de la Reina de una organización criminal liderada por un individuo de esta localidad dedicado al contrabando de picadura de tabaco.

Su función era recibir la hoja de tabaco en bruto y, una vez picada y aromatizada, distribuirla por diferentes fábricas clandestinas dedicadas a la elaboración de cigarrillos.

Ante esa información, los investigadores iniciaron las pesquisas para identificar al receptor de la mercancía y la ubicación de la nave donde se encontraba la fábrica en fase primaria.

Una vez identificado el individuo y localizada la nave en el denominado Paraje Arambeles (Talavera de la Reina), donde asiduamente acudía el principal responsable de la organización acompañado de varias personas, se estableció el dispositivo de vigilancia continua para detectar la entrada de algún vehículo que fuera sospechoso de llevar o retirar género y, así, poder instalar un dispositivo de seguimiento para localizar la fábrica clandestina de cigarrillos.

Ya en el mes de noviembre, se detectó la llegada a la nave de una furgoneta de alquiler sospechosa, que salió en un corto espacio de tiempo precedido del principal investigado, realizando labores de contravigilancia.

Tras las investigaciones pertinentes se tuvo conocimiento de que la citada furgoneta se desplazó hasta una nave del barranco El Bosquet de la localidad de Mogente (Valencia) que, por sus características y los movimientos detectados en su entorno, podría ser el lugar donde se encontraba ubicada la fábrica clandestina en fase de producción de cigarrillos.

Inmediatamente, los investigadores decidieron proceder a los registros de ambas naves.

Tras esto, se llevó a cabo la fase de explotación de la investigación, que culminó con el desmantelamiento de dos naves industriales clandestinas dedicadas a la producción de cajetillas de cigarrillos de tabaco.

DOS NAVES PARA DIFERENCIAR LAS DISTINTAS FASES DE PRODUCCIÓN

Tras los registros se constató que, por un lado, en la nave ubicada en Talavera de la Reina se desarrollaba la fase primaria de picado y aromatizado de la hoja de tabaco, y, por otro lado, en la nave de Mogente se llevaba a cabo la producción del cigarrillo de tabaco, elaboración de cajetillas y empaquetado para su posterior distribución por el mercado nacional, así como a otros países de la Unión Europea.

En el interior de las naves objeto de inspección fueron intervenidas casi 15 toneladas de picadura en sus distintas fases de producción, destinada a la elaboración de cigarrillos.

Además, se encontraron numerosos palés conteniendo cartonaje de una marca comercial de tabaco, así como más de 180.000 cajetillas de cigarrillos de distintas marcas listos para su distribución.

De igual modo, fueron localizadas diversas toneladas de material precursor y la secado del tabaco como el ensamblado del cigarrillo y la elaboración de las cajetillas.

La operación se ha saldado con la detención de 13 personas, cinco de ellas en Talavera de la Reina y ocho en la localidad de Mogente (Valencia), de los que tres son de nacionalidad colombiana, seis de nacionalidad bielorrusa, una de nacionalidad polaca, una de nacionalidad marroquí y dos de nacionalidad española, a los que se les imputan delitos de contrabando, contra la propiedad industrial y de pertenencia a organización criminal.