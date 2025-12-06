Policía Nacional detiene a dos personas en relación al herido con arma blanca en Talavera

Archivo - Comisaría de Policía Nacional de Talavera de la Reina. - EUROPA PRESS/POLICÍA NACIONAL - Archivo

TOLEDO 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a dos personas en relación a la agresión con arma blanca de este sábado en Talavera de la Reina. A pesar de que en un primer momento había trascendido que el suceso se había producido en la vía pública, la reyerta, con varios implicados, habría tenido lugar en una vivienda.

Así lo han confirmado fuentes de la Delegación de Gobierno a Europa Press, señalando que la Policía Nacional no descarta que se produzcan más detenciones por el altercado.

La víctima ingresada en el Hospital Nuestra Señora del Prado, un hombre de 50 años, presenta dos heridas en el costado por arma blanca, aunque su vida no corre peligro.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias del 112 de Castilla-La Mancha, el suceso ha tenido lugar a las 7.47 horas en la calle Banderas de Castilla de Talavera de la Reina.