La Policía Nacional detiene a un hombre que estafó 5.894 euros a un ciudadano de Albacete con un SMS

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ALBACETE 6 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en la localidad de Elda (Alicante) a un hombre como presunto autor de un delito de estafa por valor de 5.894,91 euros. La víctima, un vecino de la ciudad de Albacete, fue engañada mediante smishing, una modalidad delictiva bastante recurrente y elaborada que hace que sean múltiples las personas que caen en ella.

La investigación comenzó tras la denuncia de la víctima en la Comisaría Provincial de Albacete, donde explicó a los agentes que había recibido un mensaje de texto (SMS) en su teléfono móvil. El mensaje, que aparentemente procedía de su entidad bancaria, le advertía de que se estaba realizando una operación sospechosa en su cuenta. Además, le indicaba que debía cancelarla, llamando de forma inmediata a un número de teléfono facilitado en el mismo texto.

Al realizar la llamada, le atendió una persona que, con gran profesionalidad y lenguaje técnico, le guió a través de una serie de pasos en su banca online bajo el pretexto de que estaban haciendo operaciones para asegurar sus fondos. Sin saberlo, la víctima estaba autorizando transferencias que acabaron desviando 5.894,91 euros a una cuenta controlada por el estafador, según ha informado la Policía Nacional en nota de prensa.

Tras un complejo rastreo financiero del dinero, los agentes del Grupo de Delincuencia Económica y Fiscal de Albacete situaron al presunto autor, el cual tenía su residencia en Elda (Alicante), por lo que en estrecha colaboración con los agentes de la Brigada de Policía Judicial de la Comisaría de Elda-Petrer, se logró centrar al mismo e identificarlo plenamente y con ello detener al presunto estafador en la localidad de Elda (Alicante).

El autor ya disponía antecedentes por estafa, lográndose identificar a otra persona la cual está pendiente de determinarse su grado de participación en los hechos denunciados, dando cuenta de todo ello a los Juzgados de Albacete.