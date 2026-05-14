La Policía Nacional detiene al presunto autor de la agresión con arma blanca a un hombre en Puertollano

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PUERTOLLANO (CIUDAD REAL), 14 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional ha detenido en la tarde de este jueves en Puertollano a un hombre de 40 años de edad como presunto autor de un delito de homicidio en grado de tentativa tras apuñalar a otro hombre de 46 años en un establecimiento de la calle Valdepeñas de la ciudad industrial.

Según han informado a Europa Press fuentes de la Policía Nacional, el agresor ha sido detenido poco después del suceso en esa misma zona, tras huir del lugar de los hechos, gracias al rápido dispositivo desplegado que ha permitido localizarle.

Las mismas fuentes añaden que el suceso se ha producido en el interior de un establecimiento y la persona agredida presentaba una herida a la altura del cuello, aunque en estos momentos se encuentra estable en el hospital de Ciudad Real, a donde ha sido trasladado en UVI móvil.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias del 112 de Castilla-La Mancha a Europa Press, el suceso ha tenido lugar sobre las 18.39 horas en la calle Valdepeñas de la localidad ciudadrealeña.

Al lugar de los hechos se han desplazado una UVI móvil, así como agentes de la Policía Nacional y la Policía Local.