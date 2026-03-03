La Policía Nacional localiza y desactiva un explosivo de la Guerra Civil en Guadalajara

El artefacto ha sido localizado en los aledaños de El Clavín. - EUROPA PRESS

GUADALAJARA, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

Agentes técnicos especialistas en desactivación de artefactos explosivos del Cuerpo Nacional de Policía (Tedax) han detonado un artefacto explosivo, presumíblemente de la Guerra Civil, en una zona de campo de Guadalajara.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias del 112 de Castilla-La Mancha a Europa Press, el hallazgo del artefacto explosivo ha sido notificado por la propia Policía Nacional, sobre las 16.04 horas, tras ser localizado en un campo próximo a la urbanización El Clavín, en el poblado de Villaflores de la capital alcarreña.

Tras avisar al equipo de Tedax, el artefacto ha sido anulado.

Junto a los especialistas y los agentes de la Policía Nacional, también han estado agentes de la Policía Local así como una UVI móvil desplegada en preventivo.