Policía Nacional reúne a más de 700 corredores en su carrera solidaria Ruta 091 en Ciudad Real

Salida de la Carrera Solidaria Ruta 091 Ciudad Real 2026. - DIPUTACIÓN DE CIUDAD REAL

CIUDAD REAL 17 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha celebrado este domingo en Ciudad Real la XII edición de su Carrera Solidaria 'Ruta 091', un evento deportivo que forma parte del calendario de carreras solidarias de la Policía Nacional con 49 convocatorias por toda la geografía española y que es ya una tradición en la capital ciudadrealeña, donde precisamente nació la carrera en el año 2013 como una iniciativa deportiva y solidaria que rápidamente se propagó por las demarcaciones de la Policía Nacional en toda España.

Esta XII edición de la Ruta 091 en Ciudad Real ha contado con más de 700 corredores, de los que 200 han sido participantes de la 'carrera infantil', que por segundo año consecutivo da la oportunidad a los más pequeños de participar y disfrutar del deporte, así como de la exposición de vehículos y medios policiales, según ha informado el Cuerpo Nacional de Policía por nota de prensa.

A los corredores se les ha entregado, junto con la bolsa del corredor, la camiseta de la Ruta 091 que la mayoría ha vestido durante la prueba, conformado la 'marea azul' que caracteriza esta carrera.

Los ganadores de la carrera absoluta han sido Mohamed Massat Bouzahar (primer clasificado), Rodrigo Pradas Merchante y Agustín Sánchez López; Cristina Ortega Noblejas (primer clasificada), María Trinidad Sánchez Valdepeñas y María Jesús Díaz Martín en sus categorías masculina y femenina respectivamente.

El pistoletazo de salida y la posterior entrega de premios en esta edición ha contado con la participación del subdelegado del Gobierno en Ciudad Real, David Broceño Caminero y el comisario principal y el jefe provincial de Ciudad Real, José Alberto Camacho Pedrero, además del presidente de la Diputación Provincial de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde Menchero, el concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Ciudad Real, Miguel Hervás Megías y el delegado provincial de Educación de la Junta, José Jesús Caro, junto a la delegada de Hacienda, Inmaculada Jiménez.

El presidente de la Institución provincial ha señalado que esta carrera sirve para "dar visibilidad al importante trabajo que la Policía Nacional realiza al servicio de todos los ciudadanos, además de hacerlo con un fin solidario tan importante como ayudar a Autrade".

Asimismo, ha trasladado su felicitación al Cuerpo Nacional de Policía de Ciudad Real por una iniciativa "pionera en España", que alcanza ya su duodécima edición y que ha logrado consolidarse como referente nacional. "Esta carrera ha servido de ejemplo para muchas otras ciudades españolas. Más de 80 ciudades han replicado ya este modelo solidario nacido en Ciudad Real", ha dicho.

Valverde también ha querido reconocer el esfuerzo organizativo que supone un evento de estas características, agradeciendo especialmente la implicación del comisario principal y jefe provincial, José Alberto Camacho, y de todos los agentes. Finalmente, ha destacado que iniciativas como la Ruta 091 permiten a los ciudadanos conocer más de cerca el trabajo policial y comprender mejor el servicio que prestan a la sociedad.

De su lado, Jiménez ha puesto en valor el carácter solidario de la carrera, cuya recaudación se destina este año a Autrade, recordando que en anteriores ediciones también se ha colaborado con otras entidades sociales como el Banco de Alimentos en la carrera de 2025. "Cada año esta prueba aporta su granito de arena a asociaciones de nuestra sociedad para que puedan seguir avanzando y creciendo", ha señalado.

La delegada de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital ha subrayado además el éxito de participación de esta edición, al indicar que la demanda ha superado nuevamente las plazas disponibles.

En este sentido, ha trasladado el deseo de que la prueba "pueda seguir creciendo en próximas ediciones para que más corredores puedan participar en una cita que ya se ha quedado pequeña".

CERTAMENTE TOTALMENTE SOLIDARIO A FAVOR DE AUTRADE

La 'Ruta 091' nació en 2013 como una iniciativa solidaria de la Policía Nacional que en 2026 se ha ampliado a un total de 49 carreras por toda España y cuenta con cerca de 60.000 inscritos en todas sus categorías.

Sus patrocinadores oficiales son el Banco Santander y Mupol (Mutualidad de Previsión Social de la Policía), contando además en cada localidad donde se celebra con patrocinadores provinciales o locales que de manera altruista colaboran con aportaciones y venta de merchandising que en el caso de esta XII edición celebrada en Ciudad Real se destinarán íntegramente a la asociación regional de apoyo al autismo Autrade.

Para esta nueva edición la Policía Nacional ha establecido un dispositivo de seguridad para garantizar el correcto desarrollo de la prueba, apoyado por indicativos de Policía Local, Protección Civil, servicios médicos y voluntariado.