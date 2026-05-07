Polideportivo Rey Juan Carlos de Ciudad Real acoge este fin de semana el 28º Campeonato Regional de Atletismo de Fecam

CIUDAD REAL 7 May. (EUROPA PRESS) -

El Polideportivo Rey Juan Carlos va a acoger, el sábado 9 y el domingo 10 de mayo, el 28º Campeonato Regional de Atletismo que organiza la Federación de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual de Castilla-La Mancha (Fecam) con la colaboración del Patronato Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Ciudad Real.

Un total de 121 deportistas pertenecientes a 13 clubes de Albacete, Toledo, Cuenca y Ciudad Real competirán en un evento que va a contar con la participación de los mejores atletas de la región, algunos de ellos de nivel internacional.

El concejal de Deportes, Pau Beltrán, y el presidente de Fecam, Jesús Ruiz, acompañados por el delegado de Educación, Cultura y Deportes de la Junta, José Caro, y la diputada responsable del área de deportes de la Diputación provincial, Patricia Saldaña, han sido los encargados de presentar el Campeonato Regional.

Beltrán ha invitado a la ciudadanía a que acuda este fin de semana al Polideportivo municipal para apoyar una competición que viene a confirmar que "Ciudad Real es deporte para todos".

El Campeonato de Fecam, ha apuntado, se convierte en una inmejorable plataforma para la visibilización del deporte inclusivo en la que se pone de manifiesto "que se puede hacer deporte y no hay un límite".

Por su parte, Jesús Ruiz ha incidido en ese mismo mensaje con el que Fecam organiza todas sus competiciones. El propósito es ayudar a avanzar en la normalización de la vida de las personas con discapacidad intelectual para que puedan practicar "no sólo deporte ocio, sino también deporte competitivo", dándoles además un "protagonismo" de cara a la sociedad con el que se amplía su visibilidad.

El presidente de Fecam ha asegurado que los espectadores que acudan este fin de semana al Rey Juan Carlos podrán comprobar "que nuestros deportistas tienen grandes capacidades".

En cuanto a José Caro, ha destacado el valor estratégico de este tipo de iniciativas dentro de las políticas públicas del Ejecutivo autonómico, subrayando que "el deporte inclusivo no es una línea secundaria, sino una prioridad.

En este sentido, Caro ha incidido en que el Gobierno regional trabaja para garantizar el acceso universal a la práctica deportiva, con especial atención a aquellos colectivos que históricamente han encontrado mayores barreras. "El fomento del deporte inclusivo y su visualización ha sido y es un objetivo especial para el Gobierno regional, porque sabemos que el deporte es una herramienta pues muy poderosa para generar Igualdad de oportunidades".

El Campeonato Regional se desarrollará en doble sesión matinal y de tarde el sábado, y el domingo las últimas pruebas se celebrarán por la mañana. Competirán deportistas en los cuatro niveles en los que la Federación adapta sus pruebas, con la finalidad de acoger a todas las personas que quieran practicar deporte.