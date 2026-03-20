El polígono Oretania inicia su andadura en Ciudad Real con el reto de atraer empresas tras dos décadas de espera

El alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, y la directora de Casa47, Leire Iglesias, y el subdelegado del Gobierno, David Broceño. - EUROPA PRESS

CIUDAD REAL 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

Ciudad Real cuenta desde este viernes con 100.000 metros cuadrados de suelo industrial para que las empresas que lo deseen puedan instalar sus proyectos en la capital de la provincia, tras la inauguración de la primera fase del Parque Empresarial Oretania, impulsado por el antiguo Sepes, ahora reconvertida en Casa47, que ve la luz tras más de dos décadas de tramitación y desarrollo y que aspira a convertirse en motor económico de la capital.

La actuación ha puesto en servicio algo más de 100.000 metros cuadrados de suelo urbanizado, correspondientes a esta primera fase y repartidos en once parcelas, y se enmarca en un desarrollo global que alcanza cerca de un millón de metros cuadrados, con infraestructuras ya ejecutadas y preparadas para futuras ampliaciones.

En la inauguración de este nuevo recurso económico e industrial para Ciudad Real han participado, entre otros, el alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, y la directora de Casa47, Leire Iglesias, quienes han recorrido la primera fase de esta urbanización.

El alcalde de Ciudad Real ha calificado la jornada como "un día importante para Ciudad Real", destacando que la ciudad dispone ya de una infraestructura "no habitual" por su dimensión y capacidad de crecimiento.

"Tenemos un millón de metros cuadrados con las grandes infraestructuras ya ejecutadas; solo falta su urbanización para completarlo", ha señalado.

Cañizares ha agradecido el trabajo de anteriores corporaciones municipales, desde la adquisición inicial de los terrenos hasta los últimos impulsos administrativos, y ha subrayado que ahora el reto es "rematar la faena" y lograr la implantación de empresas.

En este sentido, ha insistido en la necesidad de rebajar el precio del suelo, fijado actualmente en 87 euros por metro cuadrado, para hacerlo competitivo.

"Han pasado cinco años desde que se empezó a comercializar y muchas empresas han preguntado, pero no se ha cerrado ninguna venta", ha advertido, asegurando que "hay que conseguir que los compradores se interesen y para eso hay que ajustar el precio".

El alcalde ha reconocido que no será sencillo, pero ha defendido que el Ayuntamiento, junto a organizaciones empresariales como Fecir y la Cámara de Comercio, trabajará para encontrar fórmulas que permitan facilitar la llegada de inversiones.

CASA47 DESCARTA REBAJAR EL PRECIO DEL SUELO

Por su parte, la directora de Casa47 ha dejado claro que la entidad estatal no prevé reducir el precio del metro cuadrado, aludiendo al modelo económico del organismo. "Somos una empresa que trabaja con el principio de autosuficiencia y no vamos a recuperar la inversión realizada", ha señalado.

Iglesias ha defendido que el proyecto ha requerido un largo proceso por su complejidad y ha subrayado que, pese al tiempo transcurrido, "no ha sido una dejadez, sino una actuación difícil que no siempre cuadraba económicamente".

Además, ha puesto el foco en el valor estratégico del polígono más allá del precio del suelo, destacando que Ciudad Real dispone ahora de una infraestructura "que no tiene casi nadie", con conexiones, abastecimientos y servicios ya ejecutados.

"Hoy la ciudad no solo gana suelo disponible desde mañana mismo, sino también un espacio que puede presentar al mundo para atraer proyectos estratégicos", ha afirmado.

La responsable de Casa47 ha avanzado también que se ofrecerán facilidades como pagos aplazados de hasta diez años para favorecer la implantación empresarial y ha apelado a aprovechar la oportunidad sin demoras.

COMPRA DE PARCELAS MUNICIPALES, INMINENTE

Durante el acto se ha confirmado además que el Ayuntamiento formalizará en los próximos días la compra de cuatro parcelas dentro del polígono, que pondrá posteriormente a disposición del tejido empresarial local.

Estas parcelas formaron parte del acuerdo alcanzado en 2021, cuando la comercialización inicial se planteó mediante adjudicación directa a administraciones públicas, siendo el Consistorio el único comprador posible hasta la recepción de las obras.

Esta operación supondrá una inversión de 3,2 millones de euros, cantidad que el Gobierno de España ha comprometido a reinvertir íntegramente en vivienda asequible en Ciudad Real.

EL GOBIERNO DESTACA EL IMPACTO DEL PROYECTO

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha participado en la inauguración por videoconferencia, donde ha destacado la importancia de esta infraestructura para el desarrollo de la ciudad.

Rodríguez ha lamentado no poder asistir presencialmente por la celebración del Consejo de Ministros extraordinario celebrado este viernes y ha subrayado que se trata de "una infraestructura que va a cambiar la ciudad", ejecutada por Casa47, antes Sepes.

Con esta puesta en marcha, Ciudad Real incorpora a su oferta industrial un espacio de gran dimensión y capacidad, aunque con el desafío inmediato de lograr que el suelo disponible se traduzca en implantación real de empresas y generación de actividad económica.