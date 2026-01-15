Potenciar la prevención de la violencia sexual y reducir la brecha de género, retos que deja el II Plan para la Igualdad

Archivo - La consejera de Igualdad, Sara Simón. Foto de archivo. - JCCM/PIEDAD LOPEZ - Archivo

Mejorar los sistemas para que las víctimas de violencia de género recuperen su independencia económica y social, potenciar la prevención y la identificación de la violencia sexual o seguir combatiendo la precariedad y parcialidad laboral que afecta especialmente a las mujeres son algunos retos que tiene por delante la región.

Así lo desvela el II Plan Estratégico para la Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres de Castilla-La Mancha 2019-2024, que ha desgranado este jueves en rueda de prensa la consejera del ramo, Sara Simón, y que también apunta a la necesidad de incrementar la presencia de las mujeres en el ámbito económico y en el poder local, "donde hoy somos solo cerca del 30%".

Seguir combatiendo la desigualdad en las aulas, para evitar que parte de esa desigualdad se convierta en violencia fuera de las mismas, reducir el abandono escolar temprano, que afecta en mayor medida a las mujeres o aminorar el consumo de psicofármacos entre las mujeres de la región, son otros de los desafíos que pone de manifiesto este plan, en virtud del cual se han puesto en marcha 1.066 acciones que han "han contribuido a hacer una sociedad mejor, cada vez más igualitaria".

De ahí que la titular regional de Igualdad se haya mostrado confiada en que este estudio, que estará disponible en la web del Instituto de la Mujer, "sea leído y estudiado con muchísimo detenimiento por quienes niegan y menosprecian las políticas de igualdad desde un desconocimiento y una ignorancia tremenda, que por supuesto también debemos combatir".

Ha defendido que este el plan "es un amplísimo resultado positivo de años de trabajo y de esfuerzo presupuestario y colectivo, que se convierten en logros muy concretos, que ni el desconocimiento ni el odio de nadie pueden negar".

"En realidad los verdaderos chiringuitos están debajo de los asientos de muchos de esos machistas que defienden a día de hoy que la desigualdad entre las mujeres y los hombres no existe y que la violencia machista es un invento", ha terminado añadiendo.