El PP activa la precampaña afirmando que quiere que C-LM sea una región "de primera" a la que nadie ponga límites

ALBACETE, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha asegurado este sábado que quiere gobernar la Comunidad Autónoma para convertirla en una región de "primera" y advertido que ha llegado el momento de que "nadie" le ponga "limites", ya que el PP ha venido a "servir" a los castellanomanchegos.

Así se ha pronunciado Núñez, que ha presidido la Junta Directiva Autonómica del PP autonómico en Albacete, donde ha recalcado que la Castilla-La Mancha en la que cree es una tierra de oportunidades, de libertad, una tierra que avanza y que crece y que se apoya en sus gentes, según han informado los 'populares' en nota de prensa.

En este sentido, ha afirmado que el PP es el partido que más "se parece a nuestra región" y que van a demostrar al conjunto de los castellanomanchegos que la alternativa al socialismo "está lista" para gobernar porque los ciudadanos pueden ser lo que "ellos quieran", sin límites, y esta puede ser una tierra de primera y de futuro.

Además de esto, ha recordado que, a falta de un año para las elecciones autonómicas y municipales, el PP quiere decir alto y claro al conjunto de los castellanomanchegos que Castilla-La Mancha "va a ser lo que quiera ser" porque los ciudadanos no "tienen límite" y no van a permitir que el socialismo se lo imponga.

De esta manera, ha señalado que después de 40 años de gobierno socialista la región sigue teniendo los mismos problemas, estando a la cola de todos los indicadores nacionales.

Y esto, ha indicado, no es culpa de los castellanomanchegos porque son "gente de primera", y quizá tenga algo que ver los 40 años de socialismo en Castilla-La Mancha. "Esta tierra es de gente emprendedora, dinámica, valiente y trabajadora que se levanta cada mañana para subir la persiana de su negocio", ha asegurado.

Asimismo, ha asegurado que Castilla-La Mancha "no tiene límites" y que los castellanomanchegos "no vamos a aceptar que ningún dirigente socialista ponga límites a nuestra región"

"Ha llegado el momento de escuchar a los ciudadanos, y el PP lleva tres años haciéndolo, recorriéndonos cada rincón y me gustaría poder escuchar a los 2 millones de castellanomanchegos para saber los problemas que tienen en su día a día", ha apuntado.

Por eso, Núñez cuenta con todo el equipo del PP de los 919 municipios y con los cinco presidentes provinciales, diputados, senadores, alcaldes, portavoces y alcaldes provinciales porque es el "momento más importante de los últimos tres años". Así comienza la precampaña del PP de Castilla-La Mancha para "mirar a los ojos" a todos los ciudadanos y decirles que su partido tiene una clara vocación de gobierno, que han venido a ganar las elecciones y a gobernar para ellos. "Hemos venido a servir a Castilla-La Mancha"

"Tenemos que ser capaces de alcanzar la confianza mayoritaria y demostrar a los ciudadanos que esta alternativa política que estamos construyendo es clara, sólida y que tiene en mente servir a nuestra tierra", ha indicado.

EXPLICAR LA REGIÓN QUE QUIEREN

También ha insistido en que "hay que explicar" a los ciudadanos que quieren una región donde no se paguen cada vez más impuestos ni impuestos nuevos y que pretenden apostar por el empleo, por los autónomos, por las pymes, por los agricultores y por los ganaderos. "No nos conformamos con que nadie nos diga que somos una tierra de segunda".

El presidente del PP de Castilla-La Mancha ha asegurado que también creen en una sanidad regional de calidad, la protección social, en el Tercer Sector y en una educación de calidad, en libertad, donde se prime el esfuerzo, el mérito y la capacidad.

Así, ha apuntado que el mundo rural necesita empleo y una apuesta firme por las infraestructuras, ya que "somos el corazón de nuestro país". "No nos conformamos con un Gobierno cansado, que está en otras cosas, que no se ocupa de lo importante y que es cobarde", ha indicado.

Además, ha criticado que el presidente regional, Emiliano García-Page, no ha ido a Moncloa a "pelear" por el agua y no se ha dignado a entregar a Pedro Sánchez el acuerdo del Pacto Regional por el Agua. "Muchos anuncios, pero no ha ido a decirle que la política fiscal y la situación económica familiar es insostenible".

Por último, ha recordado que Sánchez ha sido el "peor" presidente de la historia de la democracia y que urge a que se convoquen elecciones generales "para que Feijóo sea el presidente de todos los españoles para que vuelva la "cordura y la seriedad".

"FALTA HUMILDAD Y SOBRA HUMILLACIÓN"

Por su parte, la vicesecretaria de Política Social del PP nacional, Carmen Navarro, ha advertido al PSOE de que "si se creen los socialistas que Castilla-La Mancha va a seguir siendo su cortijo, están muy equivocados", ya que la región ha tenido que sufrir a un García-Page al que "le ha faltado humildad y le ha sobrado humillación".

De igual modo, ha destacado que hoy, en Castilla-La Mancha, hay un partido que gira en torno a la figura del presidente Paco Núñez, ya que "no hay rincón de esta tierra que no haya pisado", y no ha dejado ningún paisano por ayudar. Un presidente "cercano y con experiencia de buena gestión" como alcalde de Almansa y que, de la mano de la sociedad castellanomanchega, ha elaborado un proyecto "serio y responsable" que ofrecen a los ciudadanos.

TRABAJO "INCANSABLE" DE NÚÑEZ

De su lado, la secretaria general del PP autonómico, Carolina Agudo, ha asegurado que Paco Núñez es el artífice de todo el gran trabajo del partido ya que, gracias a su labor incansable en estos momentos, el Partido Popular está preparado para ganar las elecciones en Castilla-La Mancha y él está preparado para ser el presidente de todos los castellanomanchegos.

Así, ha detallado que han sido tres años de escucha activa y permanente, tres años en los que el presidente se ha "empapado" de los problemas que tiene hoy la región y ha estado preocupado por lo que pasaba esta tierra, recorriendo así cada punto de la Comunidad Autónoma.

Tres años, ha indicado, en los que el presidente ha estado liderando una oposición "seria y responsable", preocupado y ocupado de los problemas reales de los ciudadanos y en lo que verdaderamente importa, no de "cortinas de humo", que es a lo que, ha afirmado, se dedican los socialistas. "Page y el PSOE no tienen proyecto para Castilla-La Mancha".

Por su parte, la vicesecretaria general del PP ren la región, Ana Guarinos, ha recalcado que de aquí a un año habrá elecciones autonómicas y municipales y que el próximo 28 de mayo de 2023 Paco Núñez será el próximo presidente del Gobierno regional.

Así, ha recordado que Castilla-La Mancha es una tierra de oportunidades y de futuro pero que lleva 40 años gobernada por los socialistas y los últimos siete años por García-Page. En este sentido, ha señalado que a lo largo de este tiempo siempre ha estado "a la cola" en desarrollo económico, en creación de empresas y empleo y en recursos sanitarios por culpa de la nefasta gestión de los gobiernos socialistas.

Por eso, el PP, ha dicho, está "cansado siempre de ser los últimos", por lo que no se conforman y quieren "llevar a Castilla-La Mancha al lugar que se merece".

Finalmente, el presidente provincial del PP, Manuel Serrano, ha denunciado que el único legado del PSOE en Albacete es el nuevo despacho del actual alcalde, Emilio Sáez.

"Por eso, nosotros vamos a seguir dando la batalla por Albacete, por Castilla-La mancha y por el presidente Feijóo para que Paco Núñez sea el próximo presidente de la Junta de Comunidades y para conquistar los ayuntamientos, las diputaciones provinciales y para conquistar el futuro de todos los castellanomanchegos y todos los albaceteños", ha manifestado.