PP afea a Junta que separe su rechazo a la financiación del voto de los diputados de PSOE: "A qué está esperando Page"

La secretaria regional del PP, Carolina Agudo. - EUROPA PRESS

TOLEDO 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PP de Castilla-La Mancha ha lamentado este martes que el vicepresidente segundo del Gobierno regional, José Manuel Caballero, haya separado el rechazo de la Junta al modelo de financiación del voto de los ocho diputados castellanomanchegos del PSOE en el Congreso de los Diputados.

Así lo ha indicado la secretaria regional del PP, Carolina Agudo, en declaraciones a los medios junto al vicesecretario nacional de Educación e Igualdad del Partido Popular, Jaime de los Santos, y el presidente provincial del PP y alcalde de Toledo, Carlos Velázquez.

"Desde el PP lo que le pedimos no es que voten en contra de la financiación, sino que hoy ponga los votos a disposición para echar a Sánchez de la Moncloa. No sabemos a qué está esperando Emiliano García-Page", ha manifestado Agudo.

Del mismo modo, a preguntas de los medios, se ha referido al hecho de que el Gobierno regional haya cifrado en el 97 por ciento el grado de ejecución de sus 1.054 compromisos a ocho meses de las elecciones, para lamentar que a los castellanomanchegos les cuesta más llegar a fin de mes que hace 12 años o que haya más pacientes en las listas de espera.

"El Gobierno de Castilla-La Mancha podrá seguir vendiéndonos su campaña propagandística porque estamos en año de elecciones pero lo vamos a ver ahora cuando veamos el nivel de ejecución de los presupuestos de este año", ha indicado, para agregar que García-Page "solamente piensa en Page, no piensa en los intereses de los castellanosmanchegos".