PP afirma que el PSOE "ha entrado en pánico" al pedir el cese de Núñez porque "saben que no pueden ganarle en las urnas"

El senador autonómico del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Miguel Ángel de la Rosa - PP

TOLEDO 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El senador autonómico del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Miguel Ángel de la Rosa, ha asegurado que las declaraciones del secretario de Organización del PSOE regional, Sergio Gutiérrez, "son la prueba más evidente de que el socialismo en Castilla-La Mancha ha entrado en pánico político".

Gutiérrez apuntaba este jueves que "la única posibilidad" de que la reforma del Estatuto de Autonomía de la región "salga" es que el PP regional "se haga valer en Génova", y para ello --afirma-- "deben quitar" a Paco Núñez de presidente. "Y no es imposible", subraya.

En nota de prensa, De la Rosa ha señalado que "cuando un dirigente socialista pide que se quite al líder de la oposición no está demostrando fortaleza, sino todo lo contrario, está reconociendo que no es capaz de ganarle en las urnas".

"El PSOE lleva meses intentando desacreditar a Paco Núñez porque saben que representa una alternativa sólida, cercana y preparada para gobernar Castilla-La Mancha", ha afirmado.

El senador autonómico ha incidido en que el liderazgo de Núñez "no se construye desde los despachos, sino desde la calle, desde el contacto permanente con la sociedad de Castilla-La Mancha, escuchando a los sanitarios, a los agricultores, a los autónomos y a las familias".

Por ello, frente a un Gobierno de Page que acumula "diez años de promesas incumplidas", el Partido Popular "ofrece un proyecto serio, con bajada de impuestos, impulso a la reindustrialización, apoyo al campo y un modelo de bienestar social sostenible y eficaz".

En este sentido, De la Rosa ha recordado que "Castilla-La Mancha sigue sufriendo graves problemas estructurales en sanidad, con listas de espera entre las peores de España; en agricultura, con falta de soluciones al agua y a las plagas; y en infraestructuras, con una clara ausencia de planificación e inversión".

EL CAMBIO POLÍTICO YA ESTÁ EN MARCHA

"El PSOE sabe que el cambio político en Castilla-La Mancha es imparable", ha incidido De la Rosa, al tiempo que ha dicho que "otras comunidades autónomas como Aragón, Extremadura o Castilla y León ya han iniciado ese camino de avance, crecimiento y oportunidades".

"Hoy más del 50 por ciento del voto en España se sitúa en el espacio del centro derecha, y Castilla-La Mancha no será una excepción, porque la sociedad quiere progreso, futuro y gestión eficaz, no más años de socialismo estancado", ha afirmado.

Finalmente, De la Rosa ha destacado que "las declaraciones de Gutiérrez reflejan a un PSOE sin proyecto, sin ideas y sin credibilidad, que ha agotado su tiempo al frente del Gobierno regional".

Así, el senador ha aseverado que, frente a la desesperación del PSOE, el Partido Popular seguirá trabajando con responsabilidad, con propuestas y con un objetivo claro, como es garantizar a los castellanomanchegos un futuro de oportunidades, crecimiento y bienestar.