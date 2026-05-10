PP asegura que la encuesta de GAD3 demuestra que con Carlos Velázquez "las cosas se están haciendo bien" en Toledo

El portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Toledo, José Manuel Velasco - PP

TOLEDO 10 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Toledo, José Manuel Velasco, ha valorado positivamente los resultados de la última encuesta conocida sobre la situación política municipal, asegurando que "para el Partido Popular y el equipo de Gobierno de Carlos Velázquez, estos resultados son una muestra de que se están haciendo las cosas bien y un acicate para seguir defendiendo los intereses de todos los toledanos y mejorar su día a día".

Este domingo, el diario ABC publica una encuesta elaborada por GAD3 para el Partido Popular que sitúa hoy al PP como primera fuerza política en la capital regional con una estimación de entre 10 y 11 concejales, frente a los 9 ó 10 que obtendría el PSOE.

Velasco ha destacado que "frente a la parálisis que Toledo ha sufrido durante los últimos años de gobiernos socialistas y de ultraizquierda, hoy los ciudadanos valoran la actividad de la ciudad y los avances en la gestión de los recursos públicos". En este sentido, ha afirmado que el alcalde, Carlos Velázquez, "ha demostrado que con el Partido Popular en el Gobierno la ciudad avanza y que se pueden hacer cosas desde el primer día, sin esperar a un mes antes de las elecciones, como nos tenían acostumbrados los socialistas".

El portavoz 'popular' también ha mostrado en nota de prensa su sorpresa porque "dos concejales de la oposición estén mejor valorados que quien fue su jefa y hoy ministra de Educación". Así, ha señalado que "todos sabemos que a Milagros Tolón en Toledo no la quieren ni los suyos, pero resulta llamativo que, en tan poco tiempo, su valoración haya caído hasta el suspenso y haya sido superada por concejales de su propio partido".

No obstante, Velasco ha insistido en que "desde el equipo de Gobierno de Carlos Velázquez tenemos las cosas muy claras y vamos a seguir trabajando en proyectos necesarios para la ciudad, muchos de ellos históricamente bloqueados y que hemos sabido sacar adelante".

Entre esos proyectos, ha citado el vial de Azucaica, "al que solo se opone el PSOE"; el arenero de retención de sólidos para evitar inundaciones en el barrio, "donde el PSOE únicamente se dedicó a hacerse fotos con ministras del Gobierno de Sánchez"; el centro de mayores de Buenavista; el proyecto del Carlos III; la recuperación del río mediante la eliminación de vertidos; o la transformación del parque de la Vega y su entorno, "son proyectos que solo con valentía y gestión se pueden sacar adelante, en definitiva, con Carlos Velázquez hemos pasado de las palabras a los hechos, y eso los ciudadanos lo valoran", ha asegurado.

Por último, José Manuel Velasco ha afirmado que "el PSOE de Pedro Sánchez en Toledo, igual que ocurre en el resto de España, no cuenta con el respaldo de los ciudadanos". Además, ha subrayado que "si teniendo como referente a una ministra, exdelegada del Gobierno y exalcaldesa de la ciudad, los resultados reflejan un claro retroceso, es evidente que los toledanos están dando la espalda al PSOE local, tal y como pone de manifiesto esta encuesta".