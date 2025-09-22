PP cree que Page "lleva una carta escondida en la manga y juega con una baraja marcada" y por eso sigue ligado a Sánchez

TOLEDO 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz regional del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Alejandra Hernández, ha mostrado su convicción de que el presidente de la Junta, Emiliano García-Page, "lleva una carta escondida en la manga y juega con una baraja marcada", motivo por el que --asegura-- sigue ligado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en todas sus decisiones políticas.

De esta forma ha contestado Hernández a los titulares que ha dejado Page este lunes sobre diversos temas, entre ellos la situación política actual sobre la que la portavoz ha asegurado que el presidente castellanomanchego tiene "gran parte de culpa", puesto que está "permitiendo" que Sánchez saque adelante todas sus decisiones gracias a sus ocho diputados en el Congreso, según ha informado el PP en nota de prensa.

Y es que, como ha recordado Alejandra Hernández, el propio presidente de los 'populares' ya afirmó en una entrevista este fin de semana que "Page tiene más poder que Puigdemont para acabar con la legislatura", por lo que todos los titulares de prensa y "los amagos sin dar" que Page fuerza en medios de comunicación, "no valen para nada".

Sobre el titular del socialista castellanomanchego acerca de las pulseras antimaltrato, la portavoz de los 'populares' ha mostrado su "sorpresa" ante la intención de Page de "tapar la negligencia del gobierno de Sánchez en un asunto tan grave como es este", ya que "poner paños calientes" como está haciendo en un asunto en el que se ven afectadas las mujeres que son víctimas de violencia de género, no es más que la demostración de que "juega con las cartas de la baraja marcadas" y "tiene un pacto oculto con Sánchez".

Como ha indicado, Page ya ha permitido que sus diputados voten a favor de la Ley del solo sí es sí, que ha implicado la salida de prisión y la rebaja de penas a violadores, por lo que "ser tibio" en este momento es "una más" de las decisiones a las que "nos tiene acostumbrados el presidente socialista de la región".

Según la portavoz regional del PP, Page ha hablado también de la financiación autonómica, y Alejandra Hernández ha aprovechado para emplazar al socialista a que vote a favor de la propuesta que los 'populares' llevarán al pleno de las Cortes regionales el próximo jueves. De esta forma "podrá pasar de las palabras a los hechos y demostrar que no es un presidente de titulares y sí un presidente de acciones, porque hasta ahora tenemos al campeón de los titulares, pero no al de la acción política y la gestión, donde Page ha demostrado ser un ínfimo gestor".

En el caso del anuncio de Page sobre la "poda burocrática", como lo ha definido él mismo, Hernández ha asegurado que ha sido el PP-CLM con el presidente Paco Núñez al frente, el que lleva reclamando ya varios años una Ley de Simplificación Burocrática para reducir el papeleo y los procedimientos en la región. Por lo que ha dado la bienvenida a Page a las políticas "eficientes y eficaces" del PP, esperando a su vez que no sea un titular más de los que, como habitualmente sucede, quedan en nada más que tinta de periódico.