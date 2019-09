PP critica que Page no haya ido a los municipios de Albacete afectados por las lluvias

Actualizado 13/09/2019 12:56:34 CET

TOLEDO, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

La diputada nacional del PP Carmen Riolobos ha criticado que el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, no se haya desplazado a los municipios de la provincia de Albacete afectados por las lluvias caídas en las últimas horas. "Nos sentimos avergonzados y abochornados de que el presidente no haya dado la talla y no haya ido a visitar las zonas afectadas por las riadas y las inundaciones".

Ha sido en rueda de prensa en las Cortes de Castilla-La Mancha donde Riolobos ha reprochado a García-Page y a su vicepresidente, José Luis Martínez Guijarro, que estén "desaparecidos" frente al presidente del PP de la región, Paco Núñez, que sí se desplazó a la zona, ha dicho.

"Qué cosa más importante tenía que hacer ayer García-Page para no estar apoyando" a los vecinos y alcaldes afectados por la gota fría, se ha preguntado. "No entendemos que frente a un presidente del PP, como es Paco Núñez, que ayer demostró la categoría política y humana que tiene yendo inmediatamente a estar con los que más lo necesitan", se situé "el presidente de todos los castellano-manchegos que está desaparecido".

Según ha insistido, frente al comportamiento "ejemplar y acorde" de Núñez, García-Page está demostrando "su poca talla política, su poca talla personal y su poca talla humana", ha censurado Carmen Riolobos.