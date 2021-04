PP y Cs piden un protocolo de fiestas populares y Junta les acusa de crear "un circo político" porque ya existe

TOLEDO, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los grupos parlamentarios de PP y Ciudadanos en las Cortes de Castilla-La Mancha han pedido este jueves al Gobierno regional un protocolo para que los municipios de la región puedan celebrar fiestas populares seguras pese a la pandemia; y el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, les ha acusado de crear "un circo político" y les ha dicho que llegan "un poco tarde" porque ese protocolo ya existe.

Ha sido durante el debate general presentado por el PP sobre fiestas populares donde el consejero les ha dicho que hay que seguir trabajando "día a día" en lugar de pensar "en papeles y en discursos"; y ha concretado que ya existe un protocolo y que está publicado en la web del Ministerio de Sanidad "todo lo relacionado" con el medio, alto y bajo riesgo para la organización de eventos.

"Ahora estamos intentando actualizarlo con arreglo a la situación epidemiológica. Pero no se olviden de que lo más importante que nos está ocurriendo en estos momentos es la inmunización, seguir usando la mascarilla y cuidarnos porque nos sigue manteniendo una barrera contra el virus", ha argumentado.

Del mismo modo, ha asegurado el consejero de Sanidad que ya existen protocolos de prevención por parte del Gobierno regional relativo a las actividades que se llevan a cabo, elaborados tras reunirse con diferente sectores y que están publicados en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

"Ustedes quieren un documento mágico para que sea de una determinada manera", ha lamentado, para criticar que se quiera juzgar a Castilla-La Mancha "de forma arbitraria y exclusiva" cuando el resto de regiones están igual. "Es en el Consejo Interterritorial donde trabajamos. Esto no es solo una decisión política son los profesionales los que hacen las recomendaciones".

En este punto, el consejero ha afeado a PP y Cs que uno de "sus males" es el "doble lenguaje" y les ha pedido que no lo tengan al afirmar que cuando "les interesa" ponen los fallecimientos encima de la esa y luego piden una mesa sin profesionales. "Más unidad y menos discurso alejado de la realidad", ha zanjado.

CS PIDE DAR CERTIDUMBRE

El diputado regional de Cs David Muñoz ha iniciado el debate señalando que si no se le da seguridad y certidumbre a los ayuntamientos de la región eventos como las fiestas populares no se van a celebrar. "Creemos que es posible siempre y cuando se sea responsable", ha señalado.

"Para hacerlo hace falta un protocolo y poder adaptar las recomendaciones. Si no tenemos un protocolo para que todos los promotores de eventos multitudianrios puedan organizarlos no los organizarán, ya sean conciertos, teatro o fiestas populares", ha argumentado.

Muñoz Zapata ha recordado que ya el pasado 8 de marzo Ciudadanos pidió a través de una Proposición no de Ley al Gobierno regional tener un protocolo antes de que llegara la temporada de festejos populares. "Pero no tenemos la repuesta y volvemos a pedirlo aquí hoy", ha agregado.

Con todo, la propuesta de resolución de Cs pasa por la solicitud de una mesa multisectorial donde estén los grupos políticos, los organizadores de este eventos, empresas del sector, la FEMP y expertos sanitarios con el fin de hacer un protocolo para que pueda haber eventos populares y cultura segura

Crear mecanismos de colaboración con la FEMP para evitar que se produzcan recortes en los presupuestos para espectáculos públicos en los Ayuntamientos y promover con la misma campañas conjuntas de comunicación, alentando a acudir a las actividades culturales y transmitiendo el concepto de que la cultura es segura, en la que se incluyan los festejos populares.

También pide eliminar de los requisitos de las ayudas que se convoquen en Castilla-La Mancha, el de no haber tenido un resultado negativo en 2019 y el de la vinculación de las mismas con un código CNAE. Además de que la Junta inste al Gobierno central a que las empresas que hayan contraído deudas de pequeña cuantía con la Agencia Tributaria o con la seguridad Social puedan resultar beneficiarias de las ayudas.

EL PP CREE QUE LOS ALCALDES HAN ESTADO SOLOS

La diputada 'popular' María Guerreo ha lamentado que los alcaldes de la región se han encontrado "solos" en la gestión de la pandemia y aun así han hecho "todo lo necesario" para proteger a sus vecinos y preservar los servicios.

En este sentido, ha lamentado "la falta de instrucciones y protocolos" por parte del Gobierno regional durante la pandemia y, en concreto, ha visto "urgente y fundamental" que la Junta elabore un protocolo de cara a las fiestas populares de la región. "Queremos certidumbre para nuestros vecinos amparados en un protocolo que salvaguarde y mantenga la salud a la vez que se mantienen las tradiciones".

"Queremos que le Gobierno de Page se moje y nos diga lo que podemos y no podemos hacer y no se limite a hacer recomendaciones", ha dicho, para pedir también que se lleve a cabo este protocolo con "suficiente antelación" y "no días antes" de que comience la temporada de eventos y festejos populares.

Así, la propuesta de resolución del Pp pide al Gobierno regional elaborar un protocolo regional de actuación aplicable a los eventos populares y culturales que sea único y común, elaborado en coordinación con la FEMP, destinado a ayuntamientos y profesionales de todos los sectores implicados y con normas claras y comunes para todos los municipios de Castilla-La Mancha.

También pide el PP que este protocolo sea complementado, en su caso, con un plan de prevención de contagios y actuación en contexto COVID, como herramienta para modular y adaptar las medidas y protocolos de cada evento al nivel de riesgo específico. Dicho nivel de riesgo ponderará las características del evento y el grado de cumplimiento de directrices y condiciones aplicables.

PSOE VE EL PROTOCOLO "COMPLEJO"

Por último, el diputado regional del PSOE José Antonio Contreras ha dicho que un protocolo es "algo muy genérico y complejo", defendiendo que el Gobierno regional ya ha hecho recomendaciones con el fin de que cada municipio pueda tomar decisiones.

En este sentido, ha dicho que cada regidor, empezando por el mismo en Madridejos, no debe eludir sus responsabilidades o "ponerse de perfil". "La Consejería no prohíbe sino que dice que se hagan los eventos con una serie de condicionantes. Otra cosa es que tengamos dificultades", ha apuntado.

En este punto, ha dicho que ya hay recomendaciones por parte del Ministerio de Sanidad o las asociaciones o protocolos a través de la FEMP para recintos feriales o atracciones de ferias. "Ya tenemos unas directrices claras en ese tipo de cuestiones", ha señalado, para agregar que se pueden hacer eventos pero deben adaptarse a la situación de la pandemia.

La resolución del PSOE anima a la población al mantenimiento de medidas preventivas frente a la transmisión del coronavirus, haciéndolas compatible con la normalización de sus actividades sociales, económicas y culturales, teniendo en cuenta que aún nos encontramos enmarcados en la crisis epidemiológica hasta que sea completamente resuelta a nivel global.

Insta al Gobierno regional, junto a la FEMP de Castilla-La Mancha y las organizaciones más representativas de la organización de eventos culturales, lúdicos y recreativos, a divulgar las recomendaciones elaboradas por parte de los profesionales y autoridades sanitarias para la contención de la COVID-19 en eventos multitudinarios.

Finalmente, alienta a todos los actores públicos y privados responsables de la organización de eventos a la programación de actividades con planes de contingencia adecuados al contexto epidemiológico y su progresión en cada territorio, conforme a las recomendaciones y marco normativo de las autoridades sanitarias.