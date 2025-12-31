PP de Cuenca critica el estado de la Plaza de España y señala al traslado de los actos de Navidad como síntoma

El Grupo Municipal Popular ha acusado el Gobierno local de "abandono" de la Plaza de España. - PP CUENCA

CUENCA 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Cuenca ha criticado el estado de la Plaza de España, afirmando que, debido a su estado de abandono, ha dejado de ser un lugar seguro para la celebración de actividades públicas, especialmente en unas fechas tan señaladas como la Navidad.

El portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento, Álvaro Barambio, ha lamentado que "por la inacción y la incapacidad del Equipo de Gobierno socialista, los conquenses estén viendo cómo cambian tradiciones que formaban parte de la Navidad de nuestra ciudad desde hace años".

Entre los actos que este año no podrán desarrollarse en la Plaza de España se encuentra la tradicional recepción de Sus Majestades los Reyes Magos a los niños de Cuenca, un evento que históricamente se celebraba en este enclave y que simbolizaba el inicio de los días más especiales para muchas familias, según ha trasladado el PP en nota de prensa.

A esta cancelación se suma también el cambio de ubicación de la tradicional Carrera del Pavo, que tampoco tendrá su salida desde la Plaza de España como venía siendo habitual, debido a la falta de garantías de seguridad en la zona.

Barambio ha subrayado que "es una pena que una plaza que debería ser el corazón de la ciudad lleve tanto tiempo en esta situación sin que el Equipo de Gobierno haya sido capaz de ofrecer una solución". En este sentido, ha recordado que el deterioro de la Plaza de España y del Edificio del Mercado no es un problema reciente, sino una realidad que se arrastra desde hace demasiado tiempo sin que el Equipo de Dolz haga nada por solucionarlo.

Desde el Grupo Popular han insistido en que, como principal grupo de la oposición, consideran su obligación informar a la ciudadanía de las consecuencias reales de la mala gestión municipal. "Cuando el abandono llega al punto de impedir que se celebren actos tradicionales y familiares, es evidente que algo se está haciendo muy mal", ha concluido Barambio.