El PP de Cuenca pide al equipo de Gobierno "luz, taquígrafos y manos tendidas" si quiere aprobar el convenio con Adif

CUENCA 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Popular del Ayuntamiento de Cuenca ha hecho un llamamiento al equipo de Gobierno para que aborde con "luz, taquígrafos y manos tendidas" la aprobación del convenio con Adif para la urbanización de los terrenos ferroviarios.

En rueda de prensa para hacer balance del 2025, el portavoz municipal, Álvaro Barambio, se ha referido a la posibilidad de que el convenio se trate en el próximo Pleno y se ha preguntado "si el equipo de Gobierno considera que es un tema que, con el calado que tiene, se puede poner sobre la mesa con tan pocos días".

Además, el portavoz del PP se pregunta si, "todo lo que está ocurriendo con el 'tsunami' provocado por el señor (José Luis) Ábalos y la señora (Isabel) Pardo de Vera (expresidenta de Adif) permite ratificar este convenio sin más".

En su opinión, este es un tema que merece ser tratado "con tiempo, estudio, rigor y responsabilidad" para alcanzar "el mayor de los consensos", aunque sospecha que quizás tengan ya algún acuerdo con otros partidos "para sacarlo, aunque sea, con una mayoría simple".

Para sacar adelante este convenio, el PSOE seguramente necesite arañar la abstención de PP o de Vox, ya que Cuenca en Marcha, un socio más natural, siempre se ha mostrado en contra del Plan XCuenca que promueve esta urbanización de los terrenos del tren convencional y previsiblemente no moverá su postura.

En la misma línea que Barambio se ha manifestado la presidenta del Grupo, Beatriz Jiménez, que cree que "si quieren llevar el convenio al mes de enero el tiempo no va a ser suficiente después de toda la nube que ha surgido respecto a Ábalos y Pardo de Vera".