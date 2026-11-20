Reunión de los candidatos del Partido Popular con la dirección de Asaja en Albacete. - PP ALBACETE

ALBACETE 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los candidatos del Partido Popular de Albacete al Congreso y al Senado, Francisco Navarro, Carmen Navarro, Josefa Montes y Antonio Martínez, han mantenido este viernes una reunión de trabajo con la junta directiva de la Asociación Agraria-Jóvenes Agricultores (Asaja) para escuchar de primera mano las reivindicaciones del sector primario de la provincia y trasladarles las propuestas recogidas en el programa electoral de Alberto Núñez Feijóo, 'La reconstrucción nacional'.

Momentos antes de iniciar el encuentro, Francisco Navarro ha puesto en valor el papel económico y social de los profesionales del campo, declarando que "los agricultores son empresarios y, como cualquier empresa o autónomo en este país, sufren el problema de estar fritos a impuestos por este Gobierno". Según ha afirmado el candidato popular, esta presión fiscal les deja un margen muy estrecho para afrontar el día a día, adquirir suministros básicos y, más aún, acometer inversiones para la mejora de sus equipamientos, tal y como ha trasladado el Partido Popular por nota de prensa.

Asimismo, Navarro ha denunciado la competencia en situación de desigualdad que afrontan los productores españoles frente a las importaciones de terceros países debido a las "muchísimas imposiciones desde las oficinas y los despachos", lamentando que no se valore adecuadamente su labor, "hace falta un Gobierno que se sienta orgulloso de sus agricultores y que reconozca el trabajo extraordinario que realizan mejorando día a día la calidad de los productos que se obtienen del campo", ha afirmado.

En este sentido, el cabeza de lista al Congreso ha destacado la "escucha activa" que el Partido Popular mantiene de forma permanente con organizaciones como Asaja y el conjunto del colectivo agrario y ganadero, convencido de que "el futuro de España pasa por el futuro del campo".

Durante el encuentro, los representantes de Asaja han trasladado también su preocupación por el incremento de los costes de producción, que pone en riesgo la actividad de numerosas explotaciones agrícolas y ganaderas. Los agricultores han denunciado que los elevados precios de los combustibles, la energía, los fertilizantes, los fitosanitarios y el resto de suministros hacen cada vez más difícil mantener la actividad.

Una situación que, han apuntado, amenaza seriamente el futuro del sector, dificulta la incorporación de jóvenes al campo y pone en peligro el necesario relevo generacional. Por este motivo desde Asaja han reclamado medidas urgentes, soluciones eficaces y ayudas que permitan garantizar la viabilidad de las explotaciones y asegurar que trabajar en el campo siga siendo una actividad rentable y con futuro.

Para revertir esta situación y frenar la despoblación, Francisco Navarro ha reivindicado que el programa electoral de Alberto Núñez Feijóo incluye una batería de medidas específicas destinadas a que la agricultura y la ganadería vuelvan a ser rentables y atractivas, a traves de una fiscalidad diferenciada y adaptada al campo, una reducción de la burocracia y costes de producción un pacto nacional y defensa frente a la competencia desleal que garantice la reciprocidad comercial, refuerce los controles en frontera y active cláusulas de salvaguarda inmediatas frente a las importaciones que no cumplan las exigencias europeas y estabilidad de rentas y mecanismo rural de garantias para que ninguna norma se apruebe sin evaluar previamente su impacto en los pueblos.