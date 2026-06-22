PP denuncia una nueva "mentira" de Page con la financiación autonómica y le acusa de "plegarse" una vez más a Sánchez

La vicesecretaria general del Partido Popular de Castilla-La Mancha y diputada autonómica, Tania Andicoberry. - PP

TOLEDO 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general del Partido Popular de Castilla-La Mancha y diputada autonómica, Tania Andicoberry, ha denunciado una nueva "incoherencia convertida en mentira" por parte de Emiliano García-Page, a quien ha acusado de "decir una cosa ante los medios de comunicación y hacer exactamente la contraria cuando llegan las órdenes de Pedro Sánchez".

Así lo ha indicado en una rueda de prensa en Toledo, donde ha lamentado que los castellanomanchegos vuelvan a ser los principales perjudicados de la estrategia política de Page, que mantiene un discurso de defensa de los intereses de Castilla-La Mancha mientras "acaba acatando sistemáticamente las decisiones del sanchismo".

"Page se ha acostumbrado a decir lo que los castellanomanchegos quieren escuchar. Habla de una financiación justa, rechaza la bilateralidad y asegura defender los intereses de nuestra tierra, pero la realidad demuestra que siempre termina plegándose a Pedro Sánchez", ha afirmado.

La dirigente 'popular' ha recordado que Castilla-La Mancha continúa siendo una de las comunidades autónomas peor financiadas de España y ha criticado que el PSOE regional presumiera tras su Congreso de Sevilla de haber garantizado que la financiación autonómica se negociaría desde la multilateralidad.

"Vendieron como un éxito que la financiación se abordaría entre todos los territorios, pero pocos meses después vimos cómo Sánchez pactaba una financiación singular para Cataluña que perjudica al resto de comunidades autónomas y especialmente a Castilla-La Mancha", ha señalado.

Además, Andicoberry ha incidido en que, pese a las declaraciones públicas de Page contra los privilegios territoriales, "los diputados socialistas de Castilla-La Mancha en el Congreso siguen respaldando con sus votos todas y cada una de las decisiones de Pedro Sánchez, incluidas aquellas que perjudican directamente a nuestra región".

"Si la financiación es de todos y afecta a todos, debe negociarse entre todos. Eso es lo que ha defendido Page durante años. Lo que no puede hacer es mantener un discurso de cara a la galería y actuar de forma completamente distinta cuando llega el momento de tomar decisiones", ha afirmado.

En este sentido, Andicoberry ha asegurado que la aceptación de esta reunión bilateral supone una nueva contradicción de Page y evidencia, una vez más, "la enorme distancia que existe entre las palabras de Page y sus hechos".

Igualmente, ha advertido de que el Gobierno regional volverá previsiblemente a escenificar su rechazo a los privilegios territoriales y a la financiación singular para Cataluña, aunque posteriormente el PSOE continúe respaldando las decisiones de Sánchez en las instituciones, ha informado el PP en nota de prensa.

"Mucho nos tememos que asistiremos a un nuevo capítulo del teatro político de Page, criticar públicamente a Sánchez mientras sus diputados siguen sosteniendo con sus votos las decisiones que perjudican a Castilla-La Mancha", ha señalado.

Por último, la vicesecretaria general del PP regional ha insistido en que "las mentiras y contradicciones de Page tienen consecuencias reales para esta tierra", ya que impiden que Castilla-La Mancha disponga de una financiación justa que garantice unos servicios públicos de calidad y las mismas oportunidades que el resto de los españoles.