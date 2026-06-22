El PP lamenta que Page pida blindar la investigación mientras C-LM "sigue a la cola de España en I+D+i"

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TOLEDO 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Comunicación del Partido Popular de Castilla-La Mancha y diputado autonómico, Santiago Serrano, ha lamentado que "tras once años de gobierno socialista, Castilla-La Mancha continúa entre las comunidades autónomas con menor esfuerzo inversor en I+D+i de España y muy lejos de regiones líderes como Madrid, País Vasco o Cataluña".

Serrano, que ha respondido así al presidente regional, Emiliano García-Page, que ha reclamando blindar la inversión en investigación, ha cuestionado que el presidente regional vuelva a "utilizar un acto institucional para hacer declaraciones grandilocuentes que chocan frontalmente con la realidad de Castilla-La Mancha".

"Page habla mucho de investigación, pero la realidad es que Castilla-La Mancha sigue perdiendo oportunidades para atraer talento, empresas tecnológicas y empleo cualificado. Mientras otras regiones avanzan, nosotros seguimos instalados en la parte baja de los rankings nacionales de innovación", ha señalado, según informa el partido.

A Serrano le resulta "especialmente llamativo" escuchar a Page hablar de pacientes cuando la sanidad pública regional atraviesa "uno de los peores momentos de su historia reciente".

"El problema de Castilla-La Mancha no es la falta de discursos. El problema es que, después de once años de Page, las listas de espera se han disparado y decenas de miles de castellanomanchegos esperan una consulta, una prueba diagnóstica o una intervención quirúrgica".

El dirigente 'popular' ha recordado que las listas de espera sanitarias acumulan cerca de 100.000 pacientes y que los profesionales sanitarios continúan denunciando falta de recursos, sobrecarga asistencial y el incumplimiento sistemático de los compromisos adquiridos por el Gobierno regional.

"Todos somos pacientes en potencia, como dice Page. Precisamente por eso resulta incomprensible que Castilla-La Mancha siga encabezando tantos indicadores negativos en acceso a la sanidad pública después de once años de gestión socialista".

LA HIPOCRESÍA DEL PSOE CON LA LEY ELA

Serrano también ha recordado que la Ley ELA fue aprobada por unanimidad en octubre de 2024, pero estuvo durante meses sin financiación efectiva por la falta de dotación económica del Gobierno de Pedro Sánchez, una situación denunciada por asociaciones de pacientes, entidades sociales y numerosas organizaciones de afectados.

Así, ha incidido en que "Page vuelve a presentarse como defensor de los pacientes cuando forma parte del mismo PSOE que mantuvo bloqueada durante meses la financiación efectiva de la Ley ELA".

"Los enfermos de ELA no necesitaban discursos ni fotografías. Necesitaban financiación, recursos y atención inmediata. Y esa financiación llegó más de un año después de aprobarse la ley".

Por ello, ha exigido al presidente regionañ "menos propaganda y más resultados", ya que "los castellanomanchegos necesitan una sanidad que funcione, una apuesta real por la investigación y un Gobierno que cumpla sus compromisos, no titulares que se contradicen con los datos".