El PP llevará al pleno una moción que "active" la maquinaria para organizar el 850 aniversario de la conquista de Cuenca

La presidenta del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Cuenca, Bea Jiménez - PP

CUENCA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Popular va a llevar al pleno de octubre en el Ayuntamiento una moción que plantea "activar" la maquinaria institucional para poner en marcha los preparativos del 850 aniversario de la conquista de Cuenca por Alfonso VIII, que se conmemorará en 2027, con el objetivo de que esta efeméride histórica "tenga la dimensión institucional, cultural y social que merece".

Para ello, indica el grupo en nota de prensa, la presidenta de los 'populares' y candidata a la Alcaldía, Bea Jiménez, comenzará en los próximos días una ronda de reuniones con representantes del mundo de la cultura, la universidad y distintos ámbitos de la sociedad conquense para recabar apoyos, escuchar propuestas y sumar voluntades en torno a una celebración que considera una "oportunidad única para Cuenca".

"El propósito es que Cuenca no llegue tarde a una cita de esta relevancia y pueda aprovechar todo su potencial histórico, cultural, turístico y económico", ha indicado.

La propuesta del PP contempla la constitución, en un plazo máximo de tres meses, de la Comisión Especial Cuenca 1177-2027, concebida como un órgano de participación, planificación y seguimiento de los actos conmemorativos.

En ella estarían representados el Ayuntamiento, la Diputación Provincial, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la Administración General del Estado, la Universidad de Castilla-La Mancha, la UNED, la Real Academia Conquense de Artes y Letras, el Obispado, la Confederación de Empresarios y distintas asociaciones, expertos e investigadores.

La presidenta 'popular' plantea que esta comisión elabore un Programa General 'Cuenca 1177-2027' que abarque actividades de investigación histórica, patrimonio, cultura, educación, turismo, gastronomía, deporte y participación ciudadana, además de acciones de promoción exterior de la ciudad.

Para Jiménez, "la clave es comenzar a trabajar cuanto antes y hacerlo con una visión amplia, que permita sumar el conocimiento y la experiencia de los principales agentes de Cuenca".

Por ello, la ronda de reuniones que iniciará próximamente será el punto de partida de este proceso, con el que pretende recoger iniciativas, generar consenso y sentar las bases de una conmemoración a la altura de la historia de la ciudad.

UNA CELEBRACIÓN CON PROYECCIÓN NACIONAL Y VINCULADA A SAN MATEO

Otro de los ejes de la moción es instar al Gobierno de España a declarar el programa del 850 aniversario como Acontecimiento de Excepcional Interés Público, mediante su inclusión en la correspondiente norma con rango de ley. "Esta figura permitiría favorecer el mecenazgo y la colaboración público-privada, facilitando la captación de recursos para desarrollar las actividades conmemorativas", ha señalado.

Asimismo, la iniciativa propone que los actos que se desarrollarían durante todo el año 2027, tengan su eje central entre el 11 y el 21 de septiembre de 2027, coordinándose con las tradicionales fiestas de San Mateo. Jiménez considera que la recreación histórica 'Cuenca Histórica', que ha tenido una buena acogida entre los conquenses, "demuestra el interés que existe por acercar la historia de la ciudad a través de propuestas culturales y divulgativas".

La propuesta busca así reforzar la dimensión histórica y cultural de San Mateo, sin menoscabo de las tradiciones festivas que forman parte de la identidad conquense, y aprovechar la efeméride para proyectar Cuenca como destino cultural y patrimonial.