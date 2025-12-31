El PP de C-LM acusa a Page de "abonarse a los discursos y consignas de partido" en su discurso de Año Nuevo

Archivo - La secretaria general y portavoz parlamentaria del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo. - PP - Archivo

TOLEDO 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general y portavoz parlamentaria del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, ha valorado el discurso de Año Nuevo del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, asegurando que "sigue abonado a los discursos y las consignas de partido, en lugar de presentar una gestión valiente y eficaz para sus ciudadanos".

Agudo ha argumentado que, con su discurso, Page ha demostrado que "Castilla-La Mancha está atada perpetuamente a Sánchez", según ha trasladado el PP en nota de prensa.

Además, ha asegurado que el discurso ha sido una repetición de eslóganes vacíos que no sirven para afrontar los desafíos reales de nuestra tierra y a los que ha dado un tono paternalista y condescendiente que no merecen los castellanomanchegos.

En opinión de la portavoz parlamentaria del PP, el presidente autonómico evita "asumir responsabilidades" y continúa "apelando a discursos en clave interna de partido". Mientras tanto, ha asegurado, "los ciudadanos sufren lo que supone vivir en una región estancada, con oportunidades perdidas y con expectativas rotas".

Finalmente, Agudo ha exigido a Page "menos retórica partidista y más resultados para nuestra región".