PP C-LM acusa a Page de amenazar a los trabajadores del Hospital de Albacete para "tapar el problema"

ALBACETE 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Juan Antonio Moreno, ha acusado este sábado al Gobierno de Castilla-La Mancha de dirigir misivas amenazando con sanciones y expedientes disciplinarios si hacen públicas imágenes de dentro del centro hospitalario sobre la situación que padecen los servicios, los pacientes o sus familias para "tapar el problema".

Durante una atención a medios desde el Hospital de Albacete, Moreno ha responsabilizado al presidente autonómico, Emiliano García-Page, asegurado que "lo único que hace Page es amenazar con este tipo de correos electrónicos a los trabajadores de este centro hospitalario".

Así, el también portavoz de Sanidad del PP de Castilla-La Mancha ha criticado el estado del centro hospitalario de Albacete asegurando que es una muestra de la situación en la región que ha calificado de nefasta, según ha trasladado el PP en nota de prensa.

Moreno se ha referido a la Atención Primaria asegurando "que está dejada de la mano de Dios" y que está sufriendo una pérdida de capacidad para atender la demanda asistencial que esta provocando problemas en todo el sistema sanitario.

Según el diputado autonómico, esta falta de recursos humanos y materiales en la Atención Primaria está llevando al sistema a "resentirse" y hacer que se registren graves problemas en la atención hospitalaria, problemas que están teniendo especial incidencia en los hospitales de Albacete y Toledo en las últimas semanas ya que está generando saturación en los servicios de urgencias, tanto ambulatorias como hospitalarias.

El portavoz en materia sanitaria del PP en la región ha asegurado que "no se puede dar una cita en Atención Primaria para más de 12 días como se está produciendo en la región, ya que la gente acude a otros recursos sanitarios como son las urgencias".

Moreno ha hecho referencia, además, a la atención hospitalaria, que pasa por un momento "complicado" por la "incapacidad para asumir la demanda asistencial del momento", algo que se refleja en unas listas de espera "completamente desbordadas" y que reflejan un total de 93.757 pacientes demandando atención hospitalaria en la región, tanto en lista de espera quirúrgica como en la de consultas externas y pruebas diagnósticas.

Moreno ha valorado que "no irá tan bien la sanidad como dice García-Page cuando, desde que él es presidente, hay casi un 11 por ciento más de personas que esperan una intervención quirúrgica".

El diputado del Partido Popular en las Cortes ha argumentado, además, que las listas de espera "son falsas" asegurando que se ha demostrado repetidamente que la Junta miente.

Así, ha puesto como ejemplo que la Junta afirmase que, en el Hospital de Albacete, en el mes de diciembre del 2025, había cuatro personas esperando ser atendidas por un especialista. "Eso no es ni mucho ni poco, es mentira, y no se puede engañar a la gente como hace Page".

Sobre el Hospital de Albacete, el coordinador general de los populares en la región ha asegurado que "lo más grave" es el colapso y el déficit estructural que se está padeciendo en las urgencias hospitalarias.

"No entiendo cómo a Emiliano García-Page no se le cae la cara de vergüenza ante esta situación" ha afirmado Moreno.