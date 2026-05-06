PP C-LM afirma que Page "apoya a Sánchez cuando más lo necesita" tras sus declaraciones sobre el juicio a Ábalos

Archivo - La secretaria general y portavoz parlamentaria del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo. - PP - Archivo

TOLEDO 6 May. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general y portavoz parlamentaria del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, ha criticado al presidente regional, Emiliano García-Page, por lo que considera una "inquebrantable defensa" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez tras las palabras del mandatario autonómico sobre el juicio del 'caso mascarillas'.

Las críticas de Agudo llegan tras las declaraciones de García-Page sobre la intervención del Fiscal Anticorrupción, Alejandro Luzón, en las que apuntaba que el presidente del Gobierno no era "el número 1 de la trama".

Para Page, el apunte de Luzón "es de perogrullo" ya que "si el presidente del Gobierno fuera el número uno, estaría sentado en el banquillo".

"Page se aferra en su defensa al PSOE y a su secretario general", ha declarado Agudo, añadiendo que "Page habla mucho, pero al final siempre está en la defensa de Sánchez con sus votos y en días clave como ahora en pleno juicio en el Supremo y ante una posible y presunta financiación ilegal del PSOE".

"FALSO E HIPÓCRITA"

La secretaria general del PP regional ha criticado también con dureza las declaraciones de Page reclamando Sánchez la elaboración de unos Presupuestos Generales del Estado, y ha asegurado que "Page vuelve a intentar engañar a los castellanomanchegos con un nuevo ejercicio de cinismo político y teatro mediático. Es la cara más falsa y más hipócrita de Sánchez".

Agudo ha afirmado que Page da una de cal y otra de arena y quiere parecer crítico con Sánchez cuando en realidad "siempre" y "ha guardado un silencio cómplice, cómodo y calculado", mientras el Gobierno no aprobaba unos Presupuestos Generales "en toda la legislatura".

"Resulta ridículo que Page quiera ahora hacerse el indignado cuando lleva muchos años sosteniendo con sus votos y su silencio a un Gobierno incapaz de presentar unas cuentas para España", haseñalado la secretaria general del PP de Castilla-La Mancha.

PAGE, UN ACTOR CLAVE DEL SANCHISMO

En este sentido, Agudo vuelto a incidir en que el PSOE de Castilla-La Mancha cuenta con "ocho diputados que podrían frenar las políticas de Sánchez si realmente Page quisiera plantar cara, pero que absolutamente siempre votan lo que ordena Moncloa".

Para Agudo, "la realidad es que Page critica en los medios lo que luego avala disciplinadamente con los votos de sus diputados en Madrid", algo que demuestra que "todo forma parte de una estrategia de doble discurso diseñada para aparentar moderación en Castilla-La Mancha mientras sigue sosteniendo sin fisuras el proyecto político de Sánchez".

Agudo también ha argumentado que Page no aborda a fondo el problema de la financiación autonómica, "uno de los asuntos más importantes para el futuro de Castilla-La Mancha", ni se opone frontalmente y con hechos a "la intención de Sánchez de privilegiar a Cataluña en el nuevo modelo de financiación, perjudicando gravemente a los castellanomanchegos".

En esta línea, ha apuntado que Page estuvo ausente de la comisión de Comunidades Autónomas del Senado, algo que "retrata perfectamente su forma de actuar, con mucho titular, mucha crítica impostada y ninguna defensa real de Castilla-La Mancha cuando toca enfrentarse de verdad al sanchismo".

Por ello, la dirigente del PP ha exigido a Page "menos declaraciones vacías y más coherencia política", y le ha pedido que, si realmente considera que Sánchez perjudica a España y a Castilla-La Mancha, "empiece por dejar de sostenerlo con sus votos y con el silencio obediente de sus diputados".

"Los castellanomanchegos ya no se creen el papel de Page. No se puede fingir oposición por la mañana y votar obedientemente al sanchismo por la tarde", ha asegurado Agudo.

11 AÑOS DE PASIVIDAD EN VIVIENDA

Finalmente, Agudo ha calificado como "monumental fracaso" la política de vivienda de Page, asegurando que "tras once años gobernando Castilla-La Mancha, el balance real de Page en materia de vivienda se resume en titulares, propaganda y una única vivienda".

La secretaria general del PP de Castilla-La Mancha ha criticado que Page "pretenda ahora vender como una revolución lo que no ha hecho en más de una década", cuando la realidad es que "miles de jóvenes castellano-manchegos siguen sin poder emanciparse, siguen expulsados del mercado de la vivienda y siguen teniendo que marcharse fuera de nuestra tierra para poder desarrollar un proyecto de vida".

"El problema de la vivienda en Castilla-La Mancha no nació ayer. Page lleva 11 años gobernando y ha tenido tiempo de sobra para actuar. Pero ha preferido la propaganda al trabajo, el titular a las soluciones y el marketing político a las reformas reales", ha afirmado.

"Castilla-La Mancha ha sido durante años una de las comunidades autónomas que más impuestos ha cobrado a los jóvenes que querían comprar una vivienda, y ahora no puede venir Page a vender lo contrario después de 11 años en el poder", ha concluido.