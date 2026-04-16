PP C-LM se alinea con Feijóo en su rechazo a la regularización de inmigrantes, que dinamita "más la convivencia social"

Archivo - El diputado autonómico del PP, Santiago Serrano. - PP CASTILLA-LA MANCHA - Archivo

TOLEDO 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PP de Castilla-La Mancha se ha alineado con el discurso de su presidente nacional, Alberto Núñez Feijóo, con respecto a su rechazo respecto a la regularización de inmigrantes, advirtiendo de que este proceso "aboca a dinamitar aun más la convivencia social" en España.

A preguntas de los medios en rueda de prensa el vicesecretario regional de Comunicación del PP, Santiago Serrano, ha defendido la "nitidez extraordinaria" en la posición de Feijóo, que lo definía como "un hecho insólito en Europa, sin previsión ni responsabilidad".

Serrano ha cargado contra la "finalidad electoralista" de la medida por parte del "peor gobierno de la historia de la democracia", en este "tiempo extra de una legislatura agotada". "No cabe en ninguna cabeza, salvo en la de Pedro Sánchez", ha afeado.

En este punto, ha criticado además que la regularización dificulta la labor de quienes prestan servicios públicos fundamentales y del mismo modo contribuirá "a seguir empobreciéndonos, a costar de tensionar cada vez más las rentas de los ciudadanos".

No entiende el PP como los críticos del PSOE no tienen "una posición contundente en contra de esta regularización masiva".

LISTAS DE ESPERA

Por otro lado, el coordinador general del Partido Popular de Castilla-La Mancha y diputado regional, Juan Antonio Moreno, ha denunciado que la región se sitúa entre las peores de toda España en listas de espera quirúrgica, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Sanidad correspondientes al segundo semestre de 2025.

Moreno ha alertado de que Castilla-La Mancha es la segunda comunidad autónoma con mayor porcentaje de pacientes que esperan más de seis meses para una intervención quirúrgica, una situación que "es consecuencia directa de las políticas sanitarias fracasadas del Gobierno de Page".

En este sentido, ha criticado que el Ejecutivo regional "intente maquillar y manipular los datos" cuando tiene que remitirlos al Ministerio, especialmente en los meses de junio y diciembre, "con el único objetivo de ocultar la grave realidad sanitaria que sufren los castellanomanchegos".

"El Gobierno de Page pretende tapar con propaganda lo que es evidente, y es que cada vez hay más pacientes esperando una operación y cada vez esperan más tiempo", ha afirmado Moreno, quien ha recordado que el porcentaje de pacientes en lista de espera quirúrgica ha aumentado en más de un 19 por ciento desde que Page es presidente de la región, tal y como ha informado el PP en nota de prensa.