PP C-LM califica el acuerdo con Vox al Senado como "la respuesta que quería la mayoría de los españoles"

Archivo - El viceportavoz parlamentario del Partido Popular de Castilla-La Mancha en las Cortes Regionales, Juan Antonio Moreno Moya, en rueda de prensa. - PP - Archivo

TOLEDO 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PP de Castilla-La Mancha ha calificado el acuerdo con Vox al Senado como "la respuesta que quería la mayoría de los españoles que espera un cambio en este país", lamentando la "rabiosa reacción de todo el sanchismo" al respecto de este pacto.

A preguntas de los medios en rueda de prensa, el diputado autonómico del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Juan Antonio Moreno Moya, ha incidido en que "la rabiosa reacción del sanchismo es la prueba evidente de que vamos por buen camino".

Tras las críticas de los socialistas en la región, que han lamentado que la lista de PP y Vox al Senado representa "el retroceso", Moreno Moya ha lamentado que "progresar con Pedro Sánchez y con Emiliano García-Page", se progresa "poco".

"Es evidente que el retroceso en este país ha llegado con los ocho años de Pedro Sánchez y con los once años de Emiliano García-Page", ha afirmado Moreno Moya, poniendo en valor que "el progreso llegará de la mano del nuevo gobierno del PP", uno en noviembre, a nivel nacional, y el otro en mayo, a nivel regional.