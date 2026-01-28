PP C-LM carga contra el caso omiso de la Junta a sus propuestas en materia de vivienda

La diputada del PP en las Cortes de C-LM Tania Andicoberry. - PP

TOLEDO 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La diputada autonómica del Partido Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, Tania Andicoberry, ha criticado que el Gobierno de Castilla-La Mancha "siga sin cumplir su palabra" en materia de vivienda con propuestas del PP Castilla-La Mancha sobre la mesa "desde hace meses".

Así lo ha resaltado este miércoles en declaraciones a los medios de comunicación en las Cortes de Castilla-La Mancha, donde Andicoberry ha recordado que el presidente regional, Emiliano García-Page, anunció en el último Debate sobre el Estado de la Región una serie de medidas a implementar en materia de vivienda, "de esto hace ya casi tres meses y nada se sabe".

"Por común que parezca que Emiliano García-Page mienta y falte a su palabra, no deja de producirnos asombro y estupor que siga haciéndolo y pretenda seguir engañándonos. Page es habitual a poner titulares, pero no soluciones a los problemas de los castellanomanchegos", ha asegurado la parlamentaria, según ha trasladado el PP por nota de prensa.

Según ha señalado, la vivienda es "uno de los problemas que más identifican los castellanomanchegos como grave" y el Gobierno socialista de García-Page "sigue sin llevar a cabo ninguna acción concreta y sin poner soluciones encima de la mesa".

Andicoberry ha mantenido que desde el PP de Castilla-La Mancha van a seguir denunciando "la desidia y dejadez de funciones del Ejecutivo regional", ya que este problema tiene especial relevancia en los jóvenes castellanomanchegos quienes tienen muchas dificultades para emanciparse, con una tasa de desempleo juvenil "en niveles que no deberían tolerarse, casi uno de cada tres jóvenes se encuentra desempleado".

"Necesitan trabajo estable para poder generarse un presente y un futuro en nuestra tierra y no verse obligados a marcharse a otras comunidades", ha declarado.

Asimismo, ha añadido que el problema de la vivienda afecta al conjunto de la población, en una región con "tasas elevadísimas de pobreza y de personas en riesgo de exclusión social, con graves dificultades en muchas familias para llegar a fin de mes, pagar suministros, afrontar los precios del alquiler" y soportar, además, "la asfixia fiscal a la que Page les tiene sometidos".

Ante esta situación, la diputada regional ha destacado las propuestas del Partido Popular, impulsadas por el presidente, Paco Núñez, que vienen reclamándose desde hace meses en el Parlamento regional y "se han encontrado con el rechazo del PSOE": facilitar suelo para construir vivienda, modificar la legislación urbanística para aumentar la oferta, simplificar la burocracia para que los ayuntamientos puedan promover vivienda y aplicar "una bajada de impuestos y una mejor fiscalidad" que facilite el acceso, especialmente a la primera vivienda y a los jóvenes, con medidas como los avales para cubrir el 20 % de la entrada.

Por todo ello, Andicoberry ha exigido a Page que, "por una vez, cumpla su palabra y ponga sobre la mesa un paquete importante de medidas para favorecer el acceso a la vivienda", especialmente para los jóvenes, pero también para las familias que lo necesiten.

"Page se caracteriza por su nula acción, pero el grave problema de la vivienda exige soluciones y medidas concretas, no titulares ni más mentiras. Desde el Partido Popular, hoy de nuevo reclamamos que se actúe de manera urgente medidas porque los castellanomanchegos no pueden esperar más anuncios de Page y necesitan soluciones sobre la mesa", ha zanjado.