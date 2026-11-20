Carolina Agudo. - PP C-LM

TOLEDO 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del Partido Popular de Castilla-La Mancha y candidata al Congreso de los Diputados por Toledo, Carolina Agudo, ha asegurado que España asistió ayer a "una victoria contundente" de Alberto Núñez Feijóo en el 'cara a cara' electoral frente a Pedro Sánchez, un debate en el que "ganó la decencia" y en el que el presidente del Partido Popular desmontó todas y cada una de las mentiras del candidato socialista.

Así lo ha indicado en una rueda de prensa en la sede regional del PP, donde ha afirmado que los españoles tienen el próximo 29 de noviembre una oportunidad única para elegir entre dos modelos de país, "el modelo de la mentira, la negligencia y la incompetencia de Pedro Sánchez, y el modelo de la verdad, la gestión y la honradez que representa Alberto Núñez Feijóo".

En este sentido, ha defendido que España necesita un presidente que cumpla con su palabra y que devuelva al país la estabilidad y el buen funcionamiento de las instituciones, según ha informado el PP en nota de prensa.

La secretaria general 'popular' ha señalado que Sánchez volvió a demostrar su agotamiento político y el de su proyecto de Gobierno, mientras que Feijóo defendió sus propuestas con serenidad y firmeza, "sin ceder ni un solo milímetro ante la propaganda sanchista".

Frente a ello, ha criticado que el candidato del PSOE siga intentando presentarse como el dirigente de un Ejecutivo limpio, pese a las investigaciones que afectan a su partido y a su entorno.

Por ello, Agudo ha defendido que el proyecto de Alberto Núñez Feijóo es el de la reconstrucción nacional y el cambio que España necesita para recuperar la decencia, la honradez y la competencia en la gestión.

"España merece un presidente decente", ha dicho, ya que "Feijóo no baila en sus mítines, Feijóo no roba y Feijóo cumple y eso es precisamente lo que necesitan hoy los españoles: un presidente que cumpla con la palabra dada".

Por último, la secretaria general del PP de Castilla-La Mancha ha pedido a los ciudadanos que confíen en el Partido Popular el próximo 29 de noviembre para hacer posible ese cambio, un cambio sustentado en valores y que permita que España vuelva a funcionar.

CANDIDATOS AL CONGRESO

De su lado, la cabeza de lista al Congreso de los Diputados del Partido Popular por Cuenca, Raquel Oliver, ha realizado una valoración "muy positiva" del cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, en el que, a su juicio, se pudo ver "con absoluta claridad la diferencia entre un presidente agotado, noqueado y sin capacidad para defender su gestión, y un Alberto Núñez Feijóo solvente, presidencial y preparado para abrir una nueva etapa en España".

De su lado, la cabeza de lista del Partido Popular al Congreso por Guadalajara, Itziar Asenjo, ha destacado que Feijóo presentó propuestas concretas, defendió la regeneración de las instituciones y pidió explicaciones sobre la gestión del Gobierno. Frente a ello, ha señalado que Sánchez tuvo que defender sus ocho años de mandato y responder sobre sus decisiones y compromisos.