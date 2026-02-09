PP C-LM destaca "amplía mayoría" de Azcón y pide entendimiento entre partidos para cumplir la palabra de aragoneses

El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, junto al presidente de Aragón, Jorge Azcón. - PP CLM

TOLEDO 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Castilla-La Mancha, tras los resultados de las elecciones en Aragón, ha ensalzado la amplía mayoría que Jorge Azcón ha logrado en las urnas, al tiempo que ha pedido que su partido y el resto de formaciones trabajen desde el entendimiento y la responsabilidad "para que la palabra que han dado los ciudadanos de Aragón se pueda cumplir".

A preguntas de los medios en Madrid, antes de participar en la Junta Directiva Nacional, ha avisado que aquel partido "que no quiera trabajar por el entendimiento tendrá que explicar por qué".

Ha pedido Núñez trabajar con "sensatez y con sentido común", por que "los ciudadanos han pedido --en Aragón- que haya un entendimiento desde la responsabilidad". "Aquel que no quiera tener la responsabilidad de buscar entendimientos tendrá que asumir la frustración de los ciudadanos que han votado y han votado libremente", ha incidido.

De los resultados obtenidos por el PP, ha ensalzado que Jorge Azcón ha ganado las elecciones "con una amplia mayoría", con un buen número de diputados por encima del PSOE, frente a "una candidata de Sánchez" --Pilar Alegría--, que "perdió las elecciones con el peor resultado histórico del Partido Socialista".

En todo caso, ha rechazado que "el tacticismo electoral tenga que estar por delante del sentido común y de las normas en democracia".