PP C-LM exigirá una comisión de investigación con el fin de conocer las decisiones tomadas

TOLEDO, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha avanzado que su partido exigirá una comisión de investigación para conocer las decisiones que ha tomado la Junta de Comunidades en todas las áreas de su competencia respeto a la pandemia del coronavirus, con "transparencia, tranquilidad y sensatez".

Así lo ha asegurado Núñez durante una entrevista en el programa 'La Brújula de Castilla-La Mancha' de Onda Cero, donde ha insistido en que los 'populares' no estarán en ningún pacto con el presidente de la Junta, Emiliano García-Page, si este no incluye un presupuesto "real y efectivo" de cada acción que se acuerde. "El momento que vivimos no está para titulares, está para realidades", ha incidido.

El líder de los 'populares' en la región ha recordado que Page lleva 5 años como presidente de Castilla-La Mancha, por lo que ha aseverado que "cuando llevas 5 años gobernando es complicado hablar del pasado". Así, ha destacado que cuando el PSOE de Castilla-La Mancha quiere desviar la atención de su gestión, "pone una cortina de humo" para evitar hablar de lo que están haciendo ante esta pandemia.

En este sentido, ha dicho que es Page quien ha gestionado en los últimos 5 años la sanidad regional y ha sido su Gobierno el que ha tomado las decisiones ante esta crisis sanitarias, según ha informado el PP en nota de prensa.

En cuanto a las residencias de mayores, Núñez ha añadido que los profesionales de estos centros siguen reclamando al Gobierno regional EPIs masivos y de calidad para todos los trabajadores, ya que es "fundamental" para evitar los contagios.

Así como test masivos para todos los residentes, ya que de esta forma se podrá conocer quien está contagiado y ofrecerle asistencia sanitaria y quien no lo está, para llevarle a un espacio libre de virus. Igualmente, Núñez ha recordado que instó a Page a pedir la ayuda del Ejército para aumentar con militares el personal de las residencias, que son los centros donde se está produciendo el mayor drama de esta crisis.

CIERRE DE LAS CORTES

Sobre al cierre de las Cortes de Castilla-La Mancha, Núñez ha indicado que el Parlamento autonómico debería estar abierto y con actividad, ya que ya su clausura es "poco democrática" y Page debería comparecer para explicar la gestión que está realizando y debería hacerlo, a su juicio, "con relativa naturalidad".