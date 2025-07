PP C-LM se felicita por la bajada del desempleo pero cree que la región "podría generar mucho más empleo"

TOLEDO 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, se ha felicitado este miércoles por la bajada del paro en el mes de junio, pero, no obstante, cree "firmemente" que Castilla-La Mancha "podría generar mucho más empleo del que genera".

"Nosotros, siempre que mejora la tasa de paro, nos alegramos, o mejora la tasa de ocupación, nos alegramos. Siempre que baja el número de desempleados en Castilla-La Mancha, nos alegramos. Por lo tanto, para nosotros siempre es un motivo de alegría que haya menos personas en la lista del paro", ha dicho preguntado por los datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

No obstante, ha apuntado que es "frecuente" que en la época que se acerca al verano haya una bajada del paro. "Estamos en una estación en la que el paro suele tener un comportamiento positivo, porque hay contrataciones vinculadas con el verano", ha subrayado.

Además, ha defendido que si Castilla-La Mancha tuviera una política fiscal mucho más reducida, tuviera una política de conexión con otras economías que están funcionando bien, como la de Madrid o como la de Andalucía, tuviera una capacidad mucho más importante de simplificación administrativa, de reducción burocrática o de modificaciones de entornos urbanísticas, tendría "mayor capacidad de generar empleo".

"No tenemos un plan de dinamización turística como tal, no tenemos un plan de gestión cultural como tal, no hay una estrategia clara en materia económica, en materia empresarial, en materia logística y, por lo tanto, creo que Castilla-La Mancha podría generar y tener muchas más oportunidades y generar mucho más empleo con unas políticas que estuvieran encaminadas a dicha labor", ha advertido.

Dicho lo cual, ha incidido en que los 'populares' se felicitan cuando hay personas que salen de la lista del paro, pero cree que "queda mucho trabajo por hacer" y que Castilla-La Mancha "podría ir mucho mejor de lo que va".