PP C-LM lamenta que Bellido haya pasado "el rodillo" y vuelva "a vetar" sus debates sobre política nacional en Cortes

Archivo - La secretaria general del PP de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo. - PP - Archivo

TOLEDO 4 May. (EUROPA PRESS) -

El PP de Castilla-La Mancha ha acusado al presidente de las Cortes regionales, Pablo Bellido, de pasar "el rodillo" para volver "a vetar" su petición de debatir en el Parlamento castellanomanchego sobre política nacional.

Así lo ha indicado en declaraciones a los medios la secretaria regional del PP, Carolina Agudo, tras la reunión que ha tenido lugar este lunes de la Junta de Portavoces y de la Mesa de las Cortes de Castilla-La Mancha.

"El PSOE ha vuelto a vetar la propuesta del PP de poder debatir en la casa de todos los castellanosmanchegos sobre la situación actual de nuestra región, sobre los problemas que están atravesando los castellanosmanchegos y sobre la incidencia en Castilla-La Mancha del Gobierno de España", ha afirmado.

Bajo su punto de vista, "el PSOE de Page" ha vuelto a "proteger" a al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en estas Cortes. "El PSOE veta los debates generales del PP porque la obsesión de Emiliano García-Page de proteger a Pedro Sánchez no tiene medida", ha abundado Agudo.

Así, ha concretado que su partido quiere debatir en las Cortes de cómo están incidiendo las políticas del Gobierno de España en Castilla-La Mancha y de cómo los "comportamientos" del PSOE, que gobierna España, tienen "incidencia en los bolsillos de los castellanmanchegos".

En concreto, se ha referido a asuntos como la financiación que necesita Castilla-La Mancha, el acceso a la vivienda o la tasa de pobreza en la región. "Pero el PSOE ha vuelto a pasar el rodillo al PP", ha insistido la secretaria regional del PP.

En este sentido, ha afeado al presidente regional que dijera hace unos días que tenía "mucho que decir sobre el Comité Federal del PSOE de hace diez años el que, según él, denunciaba un pucherazo". "No solamente lleva diez años apoyando a Sánchez sino que cuando tiene que responder aquí, en las Cortes de Castilla-La Mancha, lo que hace es vetar".

"¿Qué le debe Page a Sánchez para no permitir a la oposición el control al Gobierno y el control al PSOE y por qué los castellanosmanchegos tienen que pagar este apretón de manos continuo de Emiliano García-Page con Pedro Sánchez?", se ha preguntado Agudo, para afirmar que el PSOE "ha pisoteado la calidad democrática en estas Cortes".

Es por ello por lo que ha afirmado que el PSOE "se ha cargado" la transparencia en las Cortes y ha reiterado que "se está cargando y no está permitiendo" el control de la oposición al Gobierno de Castilla-La Mancha, por lo que ha pedido a los socialistas que respeten el Parlamento regional.

"Sobre todo que expliquen a los castellanomanchegos por qué quiere cerrar estas Cortes, por qué no quiere permitir a la oposición el control al presidente del Gobierno y por qué continúa protegiendo a Pedro Sánchez, abocando a Castilla-La Mancha a ser esa sucursal del sanchismo en toda España", ha concluido.