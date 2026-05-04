Las Cortes de C-LM aclaran al PP que la Mesa se ha limitado a aplicar el Reglamento de la Cámara

Archivo - Acto institucional en las Cortes con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. - CORTES CLM/CARMEN TOLDOS - Archivo

TOLEDO 4 May. (EUROPA PRESS) -

Las Cortes de Castilla-La Mancha han aclarado al PP que la Mesa del Parlamento Autonómico se ha limitado a aplicar el Reglamento de la Cámara.

Así lo indican fuentes del Parlamento regional ante las manifestaciones que ha realizado este lunes por la secretaria regional del PP, Carolina Agudo, sobre el "veto" a una de sus propuestas en las Cortes.

"La Mesa del Parlamento Autonómico se ha limitado a aplicar el Reglamento de la Cámara, que ciñe las cuestiones a tratar a los asuntos que son de su competencia", sostienen desde el Parlamento autonómico.