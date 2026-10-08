El PP de C-LM ve inédito en España que se convoque una huelga general "contra la oposición"

El vicesecretario de Comunicación del Partido Popular de Castilla-La Mancha y portavoz adjunto del Grupo Popular en las Cortes regionales, Santiago Serrano - PP

TOLEDO 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Comunicación del PP de Castilla-La Mancha, Santiago Serrano, ha afirmado este jueves que es inédito que se convoque una huelga general en España "contra la oposición".

A preguntas de los medios en una rueda de prensa, ha señalado que esta huelga general no ha sido, además, respaldada por sindicatos "tan importantes" como USO o CSIF y que persigue "una intención política" y no una mejora de las condiciones laborales o de los derechos de los trabajadores.

"La propia convocatoria en estas fechas y en esta situación, en la que gobierna quien gobierna, la define por sí misma", ha manifestado, para criticar que hasta el ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha apoyado la convocatoria, lo que ha considerado "del todo inusual".

No obstante, ha considerado que este hecho revela también que "el Sanchismo es capaz de pulverizar su propio récord de contradicciones y de defensas difíciles de explicar sobre determinados intereses que existen en este caso, y que son claramente electorales".