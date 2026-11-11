PP de Miguelturra condena el "ataque vandálico" sufrido en su sede: "No nos van a intimidar"

PP de Miguelturra condena el ataque vandálico sufrido en su sede - PP

CIUDAD REAL 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Miguelturra ha condenado el "ataque vandálico" sufrido en su sede local, cuya fachada ha amanecido con pintadas, "en un acto que atenta contra el respeto, la libertad política y la convivencia democrática", denuncian los 'populares'.

"Así amanece nuestra sede local. Hacía muchos años que no sufríamos un ataque de estas características. Es lamentable comprobar cómo regresan comportamientos que creíamos superados y que nos recuerdan a los peores años de la intolerancia política".

Desde el Partido Popular de Miguelturra lamentan "profundamente" que, "después de tantos años", la sede del PP vuelva a ser objeto de una agresión. "Una situación que nos preocupa especialmente porque supone un retroceso en los valores de respeto, pluralismo y convivencia que deben presidir cualquier sociedad democrática".

"Especialmente preocupante resulta que estos hechos se hayan producido coincidiendo con una jornada de huelga general", advierten desde el PP. "El legítimo derecho a la huelga y a la manifestación, pilares fundamentales de nuestra democracia, no puede servir de amparo ni de excusa para actos de vandalismo o intimidación contra quienes piensan diferente. La protesta pacífica merece todo el respeto; la violencia y las amenazas, ninguna justificación".

"A quienes pretenden intimidarnos les decimos alto y claro que no van a conseguirlo. No nos van a amedrentar, no nos van a callar y no van a impedir que sigamos defendiendo nuestras ideas con libertad. Ni un paso atrás ante la intolerancia y la violencia", termina el comunicado.