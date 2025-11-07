PP pedirá en el Congreso garantizar la actualización de la pensiones en 2026 aunque haya prórroga presupuestaria

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente del PP Castilla-La Mancha, Paco Núñez, durante la clausura del Congreso de la Unión Europea de Mayores (ESU), a 7 de noviembre de 2025, en Ciudad Real, Castilla-La Mancha (España). El presidente - Eusebio García del Castillo - Europa Press

CIUDAD REAL 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado este viernes que su partido presentará una Proposición de Ley en el Congreso de los Diputados para que se garantice la actualización de las pensiones en 2026 aunque haya una prórroga presupuestaria.

Así lo ha indicado Feijóo durante su intervención en la clausura el Congreso por el XXX Aniversario de la Unión Europea de Mayores, en Ciudad Real, donde ha recordado que esta nueva iniciativa parlamentaria se une a la ya anunciada por los 'populares' para impedir que el Gobierno "siga abusando de la prórroga presupuestaria".

Una comparecencia en la que el presidente del PP ha querido hablar de los desafíos que tiene por delate la generación de los mayores españoles debido a que España y toda Europa viven desde hace décadas "un reto formidable" como es el reto demográfico.

