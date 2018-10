PP pide acabar con los conejos de 4 kilos que ya "se cuelan" en piscinas municipales

Actualizado 10/10/2018 13:59:29 CET

TOLEDO, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Popular, como ya anunciara este martes el presidente del partido, Francisco Núñez, va a volver a presentar una Proposición No de Ley para que en Castilla-La Mancha se declare plaga de conejos, ya que, según ha advertido, se trata de conejos de cuatro kilos que no solamente están asolando los cultivos de la región, sino que están arrasando cementerios y parques, y se están colando en las piscinas municipales pudiendo "transmitir enfermedades a los niños".

Así lo ha puesto de manifiesto el diputado del PP y alcalde de Campo de Criptana, Antonio Lucas-Torres, quien ha explicado que el Grupo Popular vuelve a presentar por tercera vez esta iniciativa, rechazada en anteriores ocasiones por PSOE y Podemos, después de que este martes el Congreso aprobara una PNL en este sentido, con apoyo de PSOE y Podemos.

En su iniciativa, el PP pide, además de que se declare de manera inmediata la plaga de conejos, ayudas a agricultores, ganaderos y cazadores para poder asumir este problema. También solicita que se realice un censo de conejos en Castilla-La Mancha.

Lucas-Torres ha lamentado que el PSOE de Castilla-La Mancha, a diferencia del PSOE nacional, no apoye la iniciativa del PP, lo que, a su juicio, demuestra que el presidente regional, Emiliano García-Page, "no pinta nada" y no tiene peso político en el Gobierno de Sánchez.

Sin embargo, ha dicho, el presidente del PP, Francisco Núñez, sí va a estar al lado de los agricultores porque es un problema que afecta a 200 municipios de la región. En Campo de Criptana, su pueblo, en diez meses ya se han matado 49.700 conejos, ha advertido.

Un conejo que, según ha explicado, no es de monte, sino que se trata de un conejo que en su día soltaron personas "poco responsables" para dar de comer a otras especies. Según Lucas-Torres, los conejos que están asolando los cultivos leñosos son conejos mutados, que pesan cuatro kilos, que suben a los árboles y son omnívoros.

El diputado del PP espera que su PNL tenga el apoyo de PSOE y Podemos, igual que ocurrió ayer en el Congreso de los Diputados, y ha avisado al Gobierno de Castilla-La Mancha que las plagas las tienen que tratar los gobiernos por ley y, sin embargo, el de García-Page "ha escurrido el bulto".