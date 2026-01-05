PP pide que la Diputación de Guadalajara dote una partida económica para solucionar el problema del agua en Atienza

Los diputados provinciales del PP, Octavio Contreras y Javier Abad, han visitado Atienza con su alcalde, Pedro Loranca. - PP

El Grupo Popular en la Diputación de Guadalajara pedirá en el pleno donde se debatirán los Presupuestos para 2026 que la institución provincial se implique económicamente dotando una partida para que se actúe de manera urgente con el fin de solucionar el problema de abastecimiento en Atienza, que impide a los vecinos consumir agua potable.

Lo hará a través de la presentación de una enmienda parcial de 300.000 euros al proyecto de Presupuestos elaborado por el gobierno socialista de José Luis Vega para que los vecinos de Atienza tengan garantizado el suministro gracias a una nueva conducción desde el manantial de Tordelloso, según han informado los 'populares' en nota de prensa.

Los diputados provinciales del PP, Octavio Contreras y Javier Abad, han visitado este domingo la localidad de Atienza donde se han reunido con su alcalde, Pedro Loranca, y los concejales del equipo de gobierno conociendo e interesándose de primera mano por el problema que arrastran desde septiembre de 2025 cuando se produjo una avería. Esta vino provocada por una derivación en la bomba sumergible de impulsión de agua de abastecimiento a la población de Atienza, haciendo necesaria la extracción de la bomba estropeada para su sustitución por una nueva.

La extracción de la bomba averiada fue realizada por los servicios de fontanería del Centro Comarcal de Sigüenza, pero al proceder a la instalación de la nueva bomba, se produjo la rotura de la tubería de impulsión, así como del cable fiador que sustentaba el peso de la bomba, provocando la caída de esta, junto con parte de la tubería metálica, del cable fiador y del cable de alimentación eléctrica, quedando la bomba encajada y bloqueada a una profundidad aproximada de 110 metros desde el brocal del sondeo.

Tal y como han explicado los diputados provinciales, "el sondeo tiene una profundidad aproximada de 200 metros, encontrándose la lámina estática del agua a unos 180 metros, que es el punto en el que debe instalarse la nueva bomba para garantizar que permanezca permanentemente alimentada de agua, dado que por encima de dicha cota la lámina presenta una elevada fluctuación durante los periodos estivales".

La solución del problema también se ha intentado, tras numerosos intentos frustrados por parte de los servicios del Centro Comarcal, a través de una empresa especializada, también sin éxito.

ACTUACIÓN "NECESARIA Y URGENTE"

La complejidad de la operación, según han coincidido los diputados provinciales, hace "necesaria y urgente" la actuación que ponga una solución definitiva, "sobre todo de cara a la Semana Santa --periodo en el que se incrementa la población por la actividad turística y el retorno temporal de vecinos-- y ante la proximidad entonces del verano". "Si Atienza continúa así, resulta previsible que no pueda garantizarse el nivel de abastecimiento de agua potable requerido", han advertido.

Por ello, ante la situación de incertidumbre que el Ayuntamiento de Atienza padece a esta fecha, en el Pleno de este miércoles, el Grupo Popular presentará una enmienda parcial para que los servicios técnicos de la Diputación valoren las medidas a adoptar, proponiendo la valoración de "realizar una conducción desde el manantial existente en Tordelloso, que ya abastece a varias poblaciones de la zona".

Así, también han censurado la actitud del PSOE de Atienza "uno de cuyos concejales se permitió la licencia de bromear de forma mordaz y totalmente reprochable acerca de este grave problema" aprovechando el día de los Santos Inocentes; y han pedido al otro concejal, que también es diputado provincial, que apoye la aprobación e inclusión en el Presupuesto de esta enmienda tan necesaria votando a favor en el Pleno.