PP pide echar a Sánchez y Page para que gane el campo, Vox lamenta "fanatismo climático" y PSOE empatiza con el sector

El presidente del PP, Paco Núñez, en la manifestación de Asaja en Toledo frente a la Consejería de Desarrollo Sostenible. - PP

TOLEDO 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los partidos políticos en Castilla-La Mancha han centrado este martes su discurso en las protestas del campo en la región, con la concentración convocada por Asaja como telón de fondo. Mientras el PP ha pedido echar a "Pedro Sánchez y Emiliano García-Page, para que gane el campo", Vox ha acusado a ambos líderes de "fanatismo climático" y PSOE ha empatizado con el sector agrario, señalando que el Gobierno regional es consciente de su situación.

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, durante la concentración regional de Asaja en Toledo, ha incidido en que "los agricultores y los ganaderos no pueden más y no llegan a final de mes".

Ha defendido la necesidad de un cambio en las políticas agrarias tanto a nivel nacional como autonómico. "Es fundamental que cambie el Gobierno de España y que cambie el Gobierno de Castilla-La Mancha para que haya un cambio en las políticas agrarias", ha asegurado.

Núñez ha vinculado este cambio a la llegada de Alberto Núñez Feijóo al Gobierno de España y del PP al Gobierno de Castilla-La Mancha, afirmando que ambos gobiernos impulsarían políticas dirigidas a situar a agricultores y ganaderos en el centro de la agenda agraria.

"El objetivo es que agricultores y ganaderos sean los protagonistas de la agenda agraria y que podamos propiciar que el campo sea rentable", ha afirmado.

Ha trasladado a agricultores y ganaderos el compromiso del Partido Popular con el sector primario y ha reivindicado que "el Partido Popular es el partido del campo", defendiendo que la actividad agraria debe contar con políticas que permitan garantizar su rentabilidad y el futuro del mundo rural.

El presidente regional del PP ha denunciado las dificultades a las que se enfrenta actualmente el sector, entre ellas la falta de agua para el abastecimiento ganadero y el regadío, la necesidad de desarrollar nuevas inversiones en materia de regadíos y la ausencia de un plan de reutilización de aguas.

En este sentido, ha reclamado también medidas para garantizar la disponibilidad de recursos hídricos para la agricultura y la ganadería de Castilla-La Mancha, así como la regularización de los pozos de aguas prioritarias.

Núñez ha criticado las políticas del Gobierno de España en relación con la Política Agraria Común (PAC) y ha advertido de las consecuencias que pueden tener para Castilla-La Mancha las decisiones adoptadas en materia agraria.

"El Gobierno de Sánchez juega permanentemente con la PAC", ha afirmado, al tiempo que ha defendido que las decisiones sobre las ayudas agrarias deben tener en cuenta las necesidades específicas de los agricultores y ganaderos castellanomanchegos.

VOX

Por su lado, el presidente del Grupo Parlamentario Vox en Castilla-La Mancha, David Moreno, que ha asistido a la concentración, ha exigido al PSOE medidas que garanticen la viabilidad económica del sector primario.

Durante el acto, han denunciado que la agricultura y la ganadería de la región se encuentran sumidas "en una crisis provocada por las políticas verdes impuestas por García-Page en consonancia con la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo".

"Hoy volvemos a estar al lado de nuestros agricultores y ganaderos. Es inadmisible que quienes alimentan a las familias se vean abocados al cierre por culpa del fanatismo climático de Page y de Sánchez. Nos están ahogando a burocracia, impuestos y restricciones ideológicas mientras abren las puertas a productos que no cumplen ninguna normativa" , ha manifestado David Moreno.

Vox ha desgranado la batería de actuaciones urgentes que la Junta debe poner en marcha para evitar el desmantelamiento del medio rural como la aplicación de la Prioridad Nacional en el mercado alimentario, bajada de impuestos y costes de explotación, infraestructuras hídricas reales y puesta en marcha de un Plan Hidrológico Nacional, eliminación de las tramas administrativas que paralizan los cobros de la PAC y abono urgente de indemnizaciones por la proliferación incontrolada de la fauna cinegética y la gestión de la sanidad animal.

Por último ha denunciado una hoja de ruta que prefiere arruinar el mundo rural para someterlo al dictamen de los despachos de Bruselas. "Manifestarse por el campo es defender nuestra propia soberanía nacional y la supervivencia de nuestros pueblos. Una región que no protege a sus agricultores está condenado a depender del exterior hasta para comer" , ha lamentado.

PSOE

Por su lado, el PSOE de Castilla-La Mancha ha preguntado al presidente del PP regional, Paco Núñez, "qué medidas concretas" aplicaría él ante el incremento de los costes de los combustibles o fertilizantes para el sector agrario "diferentes" a las que están aplicando sus compañeros del PP en las comunidades autónomas que gobiernan, también afectadas por la subida de los precios.

La diputada del grupo socialista en las Cortes regionales Paloma Jiménez ha trasladado en rueda de prensa en la sede regional del PSOE el "respeto absoluto" a agricultores y ganaderos, "un sector esencial en Castilla-La Mancha", ha aseverado, y ha asegurado que el Gobierno regional es consciente de su situación.

"Lo que nos parece completamente indignante es que el señor Núñez intente culpar al gobierno de Emiliano García-Page cuando conoce que los problemas son a nivel nacional y que también se sufren en las comunidades autónomas que gobierna el PP", ha sostenido.

Jiménez ha citado que es el caso de Andalucía, de la Comunidad Valenciana, de la Región de Murcia, de Aragón o de Castilla y León y, por lo tanto, ha pedido a Núñez que aclare ya "qué medidas concretas tomaría él" diferentes a las de estas comunidades autónomas gobernadas por el PP.

La parlamentaria socialista ha apuntado a Núñez que, si tanto le preocupa ahora el campo, le explique a los agricultores y ganaderos "por qué el PP de Castilla-La Mancha ha aceptado los recortes a la PAC impuestos por el Partido Popular Europeo.

"¿Por qué no se ha puesto del lado de los agricultores y de los ganaderos de Castilla-La Mancha, de sus reivindicaciones de la PAC, como sí ha hecho el Gobierno de Emiliano García-Page?", ha cuestionado. ¿Les ha explicado que ellos no han defendido la PAC en Europa, al revés, que han apoyado los recortes a esta PAC? Queremos que nos conteste y que sea de una vez honesto", ha expresado.

Jiménez ha asegurado que el Gobierno de Castilla-La Mancha y el PSOE tienen claro que hay que defender una PAC que garantice la rentabilidad y el futuro del campo, mientras los 'populares' "nos tiene acostumbrados siempre a lo mismo, a traicionar los intereses de Castilla-La Mancha" como, por ejemplo, hace constantemente con el agua, ha remarcado.