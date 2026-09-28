PP pide explicaciones por sentencia que condena a Junta "por desviación de poder" en sanidad y PSOE lo ve una ocurrencia

TOLEDO, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PP de Castilla-La Mancha ha pedido explicaciones por "la condena de un juez al Gobierno de Emiliano García-Page por desviación del poder al nombrar a un alto cargo de confianza en sanidad".

"¿Por qué ha utilizado el servicio de salud de Castilla-La Mancha para enchufar a un cargo socialista en esta tierra?", ha afirmado en rueda de prensa la secretaria general del PP en la región, Carolina Agudo.

Haciéndose eco de una noticia publicada en el Debate Castilla-La Mancha, Agudo ha demandado explicaciones a la Junta sobre "por qué ha enchufado en la sanidad pública de Castilla-La Mancha a una persona por el simple hecho de haber sido la jefa de gabinete de la exalcaldesa de Talavera de la Reina, Tita García Élez".

"Hoy preguntamos qué criterio le llevó al Gobierno de Emiliano García-Page a colocar a la exjefa de gabinete de la exalcaldesa socialista de Talavera de la Reina para dirigir el área sanitaria de Talavera de la Reina. Una persona sin experiencia. Cuando había otras que sí que contaban con experiencia en el ámbito sanitario", ha reprochado la diputada del PP.

VOX

De su lado, el diputado de Vox Iván Sánchez ha aludido a esta cuestión señalando que "el juzgado acaba de condenar por desviación de poder" al Gobierno regional "por colocar a dedo en una plaza en el hospital de Talavera" a la que fue la jefa de gabinete de la exalcaldesda Tita García Élez.

"Me parece una auténtica vergüenza. Y descuiden, que a ellos no se les va a caer la cara de vergüenza porque no la tienen. Entonces, tomen nota, por favor. Tomen nota de lo que es el PSOE y Emiliano García-Page, que estamos a menos de un año para las elecciones", ha aseverado.

RESPUESTA DEL PSOE

En respuesta a estas críticas del PP y Vox, en una rueda de prensa posterior, a preguntas de los medios, la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Ana Isabel Abengózar, ha afirmado desconocer la condena del juez por este nombramiento y se ha preguntado si "es una ocurrencia del PP o si es una cuestión contenciosa administrativa".

Seguidamente, ha señalado que se ha conocido la imputación del alcalde del Partido Popular de Puertollano, Miguel Ángel Ruiz, "por acoso laboral a una funcionaria del Ayuntamiento", por lo que ha considerado que es importante "escuchar al PP".

Con todo, ha indicado que "una vez más, el PP deja sobre la mesa la doble vara de medir".