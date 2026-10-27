PP pide a Junta "rebajar la euforia" porque la tasa de empleo en C-LM está por debajo de la media nacional

Archivo - El viceportavoz parlamentario del Partido Popular de Castilla-La Mancha en las Cortes Regionales, Juan Antonio Moreno Moya, en rueda de prensa. - PP - Archivo

TOLEDO 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diputado autonómico del PP de Castilla-La Mancha, Juan Antonio Moreno Moya, ha afirmado que en su partido celebran "cada puesto de trabajo" en la región pero ha pedido al Gobierno regional "rebajar la euforia porque Castilla-La Mancha se sitúa por debajo de la media de la tasa de empleo de todo el país".

"Pedimos a Emiliano García-Page que en lugar de tanta euforia trabaje por un empleo estable y de calidad, cosa que no ha hecho durante estos años", ha afirmado Moreno Moya en rueda de prensa.

A pesar de ello, ha dicho el diputado del PP, en su partido tienen "una fe ciega en Castilla-La Mancha como una tierra extraordinaria", porque "lo tiene todo para crecer" y ha lamentado que lo que sobran son gobernantes que quieren hacer ver que no puede "llegar a más".

"Y eso es falso. Sus gentes y sus posibilidades socioeconómicas son grandes. Solamente hace falta futuro y esperanza y una mejor gestión. Y no les quepa duda de que esa gestión llegará el año que viene con el presidente Paco Núñez", ha aventurado el diputado del PP.

SANIDAD

Por otro lado, Moreno Moya ha criticado "la nefasta gestión sanitaria" del Gobierno de Castilla-La Mancha con "54.787 pacientes esperando a ser atendidos por un especialista en los hospitales, 2.000 más en lo que va de año".

Se ha incrementado en "un 27,6% la lista de espera quirúrgica" y ha aludido a la situación sanitaria en relación a la actual campaña de vacunación.

"Faltan vacunas intranasales, vacunas pediátricas, vacunas para menores de 50 años. Eso está pasando ahora mismo en Castilla-La Mancha. Y cuando van los ciudadanos a los centros de vacunación a vacunarse, les dicen que vuelvan a coger cita para días posteriores", ha lamentado el diputado del PP.