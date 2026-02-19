PP pide revisar Pacto Verde Europeo, Vox expresa su rechazo frontal y PSOE pide que normativa se adapte a C-LM

El diputado del PP Santiago Lucas Torres. - CORTES/CARMEN TOL2

El Grupo Parlamentario Popular en las Cortes regionales ha pedido este jueves en el pleno de las Cortes la revisión del Pacto Verde Europeo, Vox ha expresado su rechazo frontal mientras que los socialistas han reclamado que se adapte la normativa europea a las necesidades agrarias de la región.

El diputado de Vox, David Moreno, ha manifestado su rechazo al Pacto Verde europeo al tiempo que ha exigido la aplicación de cláusulas espejo, que impliquen "los mismos requisitos laborales, medioambientales, de producción y de garantías de seguridad alimentaria y de control de efectos sanitarios que se les exigen a los productos españoles y europeos".

"Dejen de estafar de una vez por todas a los profesionales del campo con supuestas cláusulas de salvaguarda", ha dicho el diputado de Vox David Moreno, a PP y PSOE, a los que ha acusado de promover estas "cláusulas que son una nueva forma de engañar a los agricultores y ganaderos, una nueva forma de querer cubrir el daño que Mercosur va a provocar al campo".

Tras autoproclamar a Vox como "la única garantía" en la "defensa sin complejos del campo y de la industria agroalimentaria", Moreno ha remarcado el "no rotundo" al acuerdo con Mercosur, la "última ruina de PP y PSOE para el campo español"

"Defendemos el interés nacional, queremos que nuestros agricultores no estén solo rellenando papeles, mientras los marroquíes llenan sus camiones y los exportan al espacio económico europeo, y cada año con más toneladas. Sin soberanía alimentaria no hay futuro, ni para España ni para Castilla-La Mancha", ha afirmado Moreno.

En la propuesta de resolución de Vox instan al Gobierno de España a aumentar los controles en frontera para asegurar que "el 100% de los productos importados cumplan con las normativas de la Unión Europea".

PP: EUROPA ADMITE REVISIÓN DEL PACTO

Por su lado, el diputado del PP Santiago Lucas-Torres, ha argumentado que incluso desde Bruselas admiten la revisión del Pacto Verde: "Europa reconoce oficialmente que su política puede dañar al campo".

Ha pedido que se defina la revisión del Pacto Verde, que "no es sostenible", añadiendo que "Europa tiene que decidir qué quiere ser, un continente productor o un continente dependiente". "Si Europa corrige a tiempo, el campo será motor de futuro".

Así, el PP ha demandado en su propuesta de resolución al debate la implantanción de cláusulas espejo que obliguen a los productos importados a cumplir los mismos estándares sanitarios, medioambientales y laborales que se imponen en los productos europeos.

Lucas-Torres ha reclamado "respaldar el refuerzo efectivo de los controles fronterizos y mecanismos de salvaguarda", reprochando a Vox diga que con esta medida el PP no esté apoyando a los agricultores.

PSOE PIDE EL CONCURSO DEL PP

De su lado, el diputado del PSOE Antonio Sánchez Requena ha lamentado que Vox quiera "cargarse" el Pacto Verde, lo que "puede suponer 1.500 millones de euros menos en los bolsillos de los agricultores y ganaderos de Castilla-La Mancha".

Sánchez Requena ha pedido al PP su "concurso realista, y no al albur del momento demoscópico", porque "el objetivo de todos tiene que ser que cada euro disponible llegue a los bolsillos, a las explotaciones de los agricultores y ganaderos de la región".

El PSOE, a través de su propuesta de resolución, aboga "por una adaptación de la normativa a la realidad agraria de la región", defendiendo "un modelo de PAC que mejore el que hay con el objetivo de dar estabilidad y de acompañar a los agricultores y ganaderos a afrontar los retos de presente y de futuro que tienen".

Asimismo, quiere instar a la Comisión Europea, al Consejo Europeo y al Parlamento Europeo a "asegurar a las condiciones productivas exigidas a los agricultores europeos se apliquen igualmente a los productos importados, reforzando los mecanismos de reciprocidad y competencia leal en el comercio internacional".

Al finalizar el debate solo ha cristalizado la propuesta socialista, mientras que las de PP y Vox no han logrado apoyo parlamentario.