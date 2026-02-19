PP pide en Senado declarar zona especialmente afectada por emergencia a Talavera, Toledo y otros municipios toledanos

Senadores de Toledo. - PP

TOLEDO 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los senadores del Partido Popular por la provincia de Toledo, Vicente Tirado, Carmen Riolobos, Israel Pérez y Miguel Ángel de la Rosa, han presentado una moción en el Senado para instar al Gobierno de España a declarar como zona especialmente afectada por una emergencia de protección civil --antes denominada zona catastrófica-- a Talavera de la Reina, Toledo y otros municipios de la provincia gravemente perjudicados por el paso de las borrascas Leonardo y Marta.

Riolobos ha explicado que desde el Partido Popular consideran fundamental que el Gobierno incluya a la provincia de Toledo en esta declaración extraordinaria, dado el alcance de los daños. "Estamos hablando de daños muy importantes que han afectado a viviendas, negocios, enseres y también a infraestructuras municipales, alterando la vida cotidiana de muchos vecinos", ha afirmado.

En este sentido, la senadora ha advertido de la magnitud de las consecuencias y ha insistido en que la respuesta debe ser integral. "No solamente es importante que se reparen los daños a las personas afectadas y a sus familias, sino también los problemas que han sufrido los ayuntamientos en sus infraestructuras", ha señalado.

Además, Riolobos ha subrayado la necesidad de actuar con rapidez no solo para compensar los perjuicios ya ocasionados, sino también para prevenir nuevos episodios similares, impulsando de inmediato los proyectos y obras necesarios que eviten que estas inundaciones puedan volver a producirse, según ha informado el PP en nota de prensa.

Por todo ello, la moción presentada por el PP solicita la activación inmediata del paquete de ayudas previsto para este tipo de emergencias, incluyendo compensaciones por daños en vivienda habitual y enseres, ayudas a pymes y autónomos, beneficios fiscales y financiación de hasta el 50% para la reparación de infraestructuras municipales dañadas.

Asimismo, la parlamentaria 'popular' ha querido reconocer el trabajo realizado por los alcaldes de la provincia durante estos días complicados. "Todos los alcaldes de la provincia de Toledo, el de Talavera de la Reina, el de Toledo y el del resto de municipios han hecho una importantísima labor de ayudar y estar al lado de todos y cada uno de los vecinos afectados", ha destacado.

Por último, ha reclamado una respuesta inmediata del Ejecutivo central: "Lo que esperamos es que el Gobierno resuelva de inmediato esta declaración para que las familias y los afectados puedan ver resarcidos los daños que han tenido, pero también, en este caso, los ayuntamientos".