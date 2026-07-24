PP presentará enmiendas en el Senado para garantizar los beneficios fiscales de las personas en situación de dependencia

La vicesecretaria nacional de Sanidad y Política Social del Partido Popular, Carmen Fúnez, junto al alcalde de Albacete, Manuel Serrano. - PP

ALBACETE 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria nacional de Sanidad y Política Social del Partido Popular, Carmen Fúnez, ha visitado Albacete este viernes, donde ha avanzado que el Partido Popular presentará enmiendas en el Senado para garantizar que las personas con un grado reconocido de dependencia no pierdan los beneficios fiscales que les corresponden.

Acompañada por el presidente del PP de Albacete y alcalde de la ciudad, Manuel Serrano, ha defendido que "en derechos sociales no puede haber letra pequeña" y ha reclamado que la reforma de la Ley de Dependencia vaya acompañada de la financiación necesaria para garantizar unos servicios de calidad, ha informado el PP en nota de prensa.

Ha puesto en valor el modelo de colaboración público-social que representa Albacete, destacando expresamente la apuesta del Gobierno municipal por las políticas sociales y el apoyo a entidades como Asprona.

En este sentido, ha elogiado el esfuerzo realizado por el Ayuntamiento para reforzar la inversión destinada a este tipo de iniciativas, señalándolo como un ejemplo de cooperación entre las administraciones y el tercer sector en beneficio de las personas con discapacidad.

Junto a representantes institucionales y cargos públicos del Partido Popular, en una jornada de trabajo centrada en la inclusión, la investigación y las políticas sociales.

La visita ha comenzado en el Centro de Ocio de Asprona, donde la delegación ha conocido de primera mano la labor que desarrolla la entidad en favor de las personas con discapacidad intelectual y sus familias.

Durante su intervención, Manuel Serrano ha definido a Asprona como "el buque insignia del compromiso, de la participación y de la atención a las personas con discapacidad intelectual" y ha asegurado que la entidad "forma parte de la marca Albacete", destacando que su trabajo ha servido para orientar mejor el destino de los recursos públicos y fortalecer el tejido asociativo sociosanitario de la ciudad.

El alcalde ha querido trasladar su reconocimiento "a los usuarios, a los voluntarios, a la directiva y al extraordinario equipo de profesionales" de Asprona por la labor que realizan durante los 365 días del año, asegurando que ese compromiso "debe responderse con hechos".

En este sentido, ha recordado que el Ayuntamiento de Albacete ha triplicado los recursos destinados a las escuelas de verano para niños y niñas con discapacidad, permitiendo que cerca de 65 menores puedan participar en este programa en condiciones de igualdad, además de incrementar las ayudas municipales para que entidades como Asprona continúen desarrollando sus proyectos y mejorando sus instalaciones.

Serrano ha subrayado además que la colaboración entre el Ayuntamiento y las entidades sociales constituye "un modelo que apuesta por la igualdad de oportunidades" y ha agradecido la presencia de Carmen Fúnez para conocer de primera mano "un ejemplo de colaboración institucional con el tejido asociativo que puede exportarse a otros municipios de España", mostrando su orgullo porque Albacete sea un referente en este ámbito.

Tras la visita a Asprona, la comitiva se ha desplazado al Instituto de Biomedicina de la Universidad de Castilla-La Mancha, donde ha conocido algunos de los proyectos de investigación que convierten a Albacete en un referente científico y biomédico, poniendo en valor el talento investigador y la importancia de seguir impulsando la innovación.

La jornada ha concluido en el proyecto Café Romano, promovido por Cáritas, una iniciativa de inserción sociolaboral que ofrece oportunidades de formación y empleo a personas en situación de vulnerabilidad.

Con esta visita, el Partido Popular ha reafirmado su compromiso con unas políticas sociales que garanticen la igualdad de oportunidades, el apoyo a la investigación y la colaboración permanente con las entidades sociales que trabajan cada día para mejorar la calidad de vida de las personas.