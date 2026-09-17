PP y PSOE se acusan mutuamente de incumplir el Pacto Regional del Agua y Vox insiste en su plan nacional

La presidenta de las Cortes de C-LM, Mercedes Gómez. - CORTES DE C-LM

TOLEDO 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PP y el PSOE se han acusado mutuamente de incumplir el Pacto Regional del Agua en el pleno celebrado este jueves en las Cortes autonómicas, mientras que Vox ha insistido en poner de relevancia el plan nacional del agua que proponen para interconectar todas las cuencas del país.

El debate ha comenzado con la intervención del portavoz de Vox en el Parlamento regional, Iván Sánchez, que ha preguntado al Gobierno autonómico "qué han hecho durante estos once años para garantizar el abastecimiento a los castellanomanchegos", considerando que, en la resolución, los socialistas se instan a sí mismos "a hacer aquello que llevan más de una década teniendo la responsabilidad de hacer".

"Eso es lo que debería explicar hoy el Gobierno, no qué medidas va a adoptar algún día sino por qué hemos tenido que llegar hasta aquí, por qué seguimos llegando a situaciones de emergencia para garantizar algo tan elemental como abrir un grifo", ha espetado.

Por contra, ha expuesto que su posición es "un plan nacional del agua, una planificación que contemple a España en su conjunto y que gestione los recursos hídricos atendiendo a criterios técnicos, al abastecimiento y a las necesidades".

EL "DESARROLLO INSOSTENIBLE" DE C-LM

Por su parte, el parlamentario del PP Juan Antonio Moreno Moya ha asegurado que el presidente autonómico, Emiliano García-Page, es "el mayor impulsor" del "desarrollo insostenible" de la Comunidad Autónoma y el "único responsable" de la situación hídrica en la región.

Moreno Moya ha recordado que el Pacto Regional por el Agua "lleva la firma del señor presidente de Castilla-La Mancha", un "gran consenso" que se firmó hace seis años y del que el Gobierno "no ha cumplido nada".

"Este es un pacto para la defensa de nuestro territorio y ustedes no han hecho nada", ha lamentado, asegurando que este debate es "una enmienda a la totalidad" de los propios socialistas a la política de abastecimiento de agua del Gobierno regional.

LA DIGNIDAD DE LA REGIÓN

Mientras, el diputado del PSOE Ángel Tomás Godoy ha afeado a los 'populares' que defiendan un plan nacional del agua. "¿En qué parte del Pacto Regional dice que Castilla-La Mancha quiere un pacto nacional del agua que se lleve el agua de Castilla-La Mancha al Levante?", se ha preguntado, cuestionando "quién ha roto el consenso en el Pacto Regional del Agua".

Godoy ha recordado que en otras regiones como Aragón o Extremadura gobiernan el PP y Vox, "y no oigo hablar allí de un trasvase de Extremadura ni de Aragón para otras cuencas". "O sea, que el pacto nacional es solo para nosotros, para que nosotros cedamos recursos", ha expuesto.

El socialista ha afirmado que el tema del agua es "la dignidad de esta región" y ha considerado que Castilla-La Mancha "tiene derecho a seguir planificando su futuro" con sus necesidades garantizadas.

EL GOBIERNO DEFIENDE SUS ACTUACIONES

El debate lo ha finalizado la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, quien ha defendido las actuaciones del Gobierno autonómico en materias como el abastecimiento y la depuración que, ha recordado, son competencia municipal aunque la Administración autonómica "les apoya" porque a muchos municipios "le resulta imposible poder acometer las infraestructuras".

Además, ha hablado de la situación de la Mancomunidad del río Pusa, apuntando que esperan asumir un nuevo sistema de abastecimiento para hacerse cargo de las infraestructuras en alta de esta mancomunidad "si así lo desean todos los municipios".

También ha citado la situación de los embalses de Alcorlo y Beleña, defendiendo que la conexión de los dos ríos "es para defender el uso del agua en la provincia de Guadalajara".

"A mí lo que me preocupa es que hagamos la conexión para que se la lleve el Canal de Isabel II", ha señalado.

Tras el debate ha tenido lugar la votación de las distintas resoluciones presentadas por los tres partidos, siendo aprobada únicamente la del PSOE --con los votos en contra de PP y Vox-- merced a su mayoría absoluta en la Cámara.