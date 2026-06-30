PP rechaza las "lecciones" de Tolón y la coloca como "la peor gestora" de Toledo: "Ha hecho daño a la ciudad"

Archivo - El portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Toledo, José Manuel Velasco - PP - Archivo

TOLEDO 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Toledo, José Manuel Velasco, ha salido al paso de las declaraciones de la ministra de Educación y exalcaldesa de la ciudad, Milagros Tolón, que este martes visitaba el municipio para asegurar que el actual gobierno 'popular' se limita a ejecutar los proyectos que ella dejó firmados.

Así, ha asegurado Velasco que la exalcaldesa Milagros Tolón y su equipo "han pasado a la historia de la ciudad como los peores gestores de los recursos de los toledanos", al tiempo que ha contrapuesto esa etapa con la gestión del actual Gobierno municipal de Carlos Velázquez.

Velasco ha defendido que "en apenas tres años, el equipo de Gobierno de Carlos Velázquez ha hecho lo que los socialistas de Milagros Tolón no fueron capaces de hacer en sus largos ocho años de mandato". En este sentido, ha lamentado que el anterior Ejecutivo municipal estuviera "más pendiente de su futuro político personal que de defender los intereses de los toledanos", ha informado el PP en nota de prensa.

Entre las actuaciones impulsadas por el Gobierno de Carlos Velázquez, el portavoz popular ha destacado el proyecto de eliminación del bolseo; la apertura del campo de fútbol Carlos III; la reactivación de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda con nuevos proyectos; la puesta en marcha del nuevo Centro de Mayores de Buenavista; la construcción del dique de retención de sólidos de Azucaica; los planes de asfaltado de calles; la creación de nuevas zonas de aparcamiento disuasorio; la puesta en funcionamiento de la Oficina de Transformación Comunitaria (OTC) en el Casco Histórico; o la recuperación de la libre circulación de los vecinos en el Casco.

Por último, Velasco ha considerado que "antes de dar lecciones, Milagros Tolón debería dar explicaciones sobre sus relaciones políticas con personas que hoy están en la cárcel o siendo investigados como Ábalos, Leire Díez, Koldo, o Santos Cerdán, entre otros, quizás sea Ministra por los favores realizados a Sánchez y sus amiguetes".