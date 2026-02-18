El PP rechaza retirar sus enmiendas al Estatuto de Autonomía tal y como le plantea el PSOE

La secretaria general del PP de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, en rueda de prensa. - EUROPA PRESS

CIUDAD REAL 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PP de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, ha rechazado la propuesta lanzada por el secretario de Organización del PSOE regional, Sergio Gutiérrez, para retirar de forma simultánea las enmiendas parciales al proyecto de reforma del Estatuto de Autonomía en tramitación en el Congreso.

Preguntada por esta cuestión durante una rueda de prensa celebrada este miércoles en Ciudad Real, Agudo ha asegurado que existen "problemas más importantes" en la comunidad autónoma que la horquilla de diputados en las Cortes de Castilla-La Mancha.

En relación con a los mensajes en 'X' lanzados este miércoles por Gutiérrez, la dirigente 'popular' ha insistido en que en el debate sobre el Estatuto su partido "ya ha dicho todo lo que tenía que decir" y ha recordado que el texto "se está debatiendo en el Congreso".

Asimismo, ha pedido al PSOE que abandone "esa senda del insulto al ataque al PP", en alusión a las declaraciones de los socialistas tras la presentación de las enmiendas parciales de los 'populares'.

Agudo también ha criticado que "ayer mismo incluso Sergio Gutiérrez anunciaba un cordón sanitario al PP", una expresión que ha enmarcado en la escalada verbal entre ambas formaciones en torno a la reforma estatutaria.

En este contexto, ha dejado claro que las enmiendas presentadas por el PP no se retirarán "a petición del PSOE", cerrando la puerta a aceptar lo planteado por los socialistas para retirar de forma conjunta las propuestas registradas por ambos grupos en la Cámara Baja.

PIDE A PAGE QUE ACTÚE ANTE LOS DAÑOS DE LAS LLUVIAS

En otro orden de asuntos, Agudo ha señalado que la provincia de Ciudad Real ha atravesado "semanas complicadas" por las graves lluvias registradas en los últimos días, que han afectado a bienes e infraestructuras de numerosos municipios.

Ha destacado la respuesta de la Diputación de Ciudad Real y ha recordado que su presidente, Miguel Ángel Valverde, ya anunció que tras la emergencia la institución provincial iba a seguir ayudando.

Sin embargo, ha criticado que del Gobierno regional "no sabemos nada más", más allá de "alguna rueda de prensa o fotografía", y ha afirmado que, "a día de hoy", el Ejecutivo autonómico tiene "0 euros sobre la mesa" para ayudar a los municipios afectados.

Agudo ha comparado esta situación con la de Andalucía, donde, según ha dicho, su presidente ha anunciado ayudas para agricultores y vecinos afectados, y ha sostenido que en Castilla-La Mancha también se han sufrido daños, para tomar esa iniciativa.

Por ello, ha avanzado que el PP ha registrado en las Cortes regionales una iniciativa para el próximo pleno con el fin de exigir al Gobierno autonómico que active cerca de 36 millones de euros contemplados en los presupuestos regionales entre el fondo de contingencia y otros fondos para situaciones extraordinarias.